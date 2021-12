Ja sam zgrožen. Ja sam dva puta morao ovo pogledati danas, nisam mogao vjerovati da može premijer tako nešto izjaviti. Dakle, ovo je jedan morbidni ekshibicionizam gdje on nudi političarima da se našetavaju po intenzivnoj njezi tamo gdje ni članovi obitelji ne mogu doći, rekao je Mostov saborski zastupnik Nino Raspudić kojeg je premijer Andrej Plenković ranije u subotu pozvao da zajedno s njime, ministrom Berošem i Alemkom Markotić obiđe Infektivnu kliniku u Zagrebu.

Raspudić je poručio kako je i sam bio u COVID bolnici i da zna kako to izgleda.

- Upravo nam je zato silno stalo i radimo ovaj referendum kako bi stvorili jače legitimne i legalne temelje za uspješniju zajedničku borbu protiv pandemije - rekao je u RTL-u Danas te dodao da rade referendum jer smatraju da je to ispravno.

'HDZ je profitirao iz korona-krize'

- Ako je netko profitirao iz korona-krize, onda je to HDZ. Sjetite se da su proglasili pobjedu, da su nagurali na izborne liste članove Stožera nakon te nazovi pobjede, da im je moto kampanje bio "Sigurna Hrvatska." Ako je netko profitirao, to su oni - rekao je Raspudić.

Osvrnuo se i na izlaganje Hrvoja Zekanovića za saborskom govornicom i poručio da je to njegov stav.

- Ali to da on proziva kolege saborske zastupnike i njih optužuje za stanje broja bolesnih i umrlih je čisto politikantstvo i neistina - kaže Raspudić. Poručio je da su vladajući "zaobilazili Sabor" od samog početka pandemije i "uzeli sve konce u svoje ruke" te da su vladajući isključivo odgovorni "za svaku zaraženu umrlu osobu u Hrvatskoj".

- Dakle, njihova je isključiva i zasluga i krivica i to da on optužuje oporbu za bilo što u situaciji gdje se sasvim izbjegava Sabor, gdje se mjesec i pol dana ne odgovara na naš apel, mjesec i pol dana mi govorimo da i cijepljeni i necijepljeni prenose koronu i da se mora testirati na ulazu u bolnice, njima je trebalo mjesec i pol dana do ovoga tjedna da uvedu, oni kažu, pilot testiranje - poručio je.

'Zekanović je i prije imao iste argumente kao i HDZ'

Raspudić tvrdi da nije prvi put da Zekanović ima iste argumente kao i HDZ.

- Mi smo vidjeli u onoj situaciji gdje smo kao oporba spriječili kršenje zakona i poslovnika, za što nam je dao za pravo sutradan Saborski odbor za Ustav, to je bila rasprava o izboru glavnog ravnatelja HRT-a. On nas je cijeli dan napadao s istim argumentima koje su davali HDZ-ovci u smislu da je to cirkus - rekao je.

Raspudić kaže da su građani izgubili povjerenje u Stožer te da je potrebno stvoriti čvršći legalni i legitimni okvir za donošenje odluka. Smatra kako bi se one koje se tiču ograničavanja ljudskih prava i sloboda trebale donositi u saboru dvotrećinskom većinom.