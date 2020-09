'Nakon 28 godina jedini sam prvašić iz Huma, najmanjeg grada na svijetu'

Anja je baš kao i njezin tata postala jedini prvašić u Humu. U gradiću od 28 stanovnika ona je najstarije dijete. U njezinu osnovnu školu Roč ide pet učenika, a putuje do nje svaki dan kombijem.

<p>Ja sam jedina učenica prvog razreda iz Huma i to nakon dugih 28 godina.Tako mi je rekao moj tata koji je isto tako jednom davno bio jedino dijete iz Huma koje je išlo u prvi razred.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Osjećam se posebno jer kombi dođe po mene baš u Hum i vozi me u školu - u dahu nam je rekla sedmogodišnja <strong>Anja Merlak</strong> iz najmanjeg grada na svijetu, Huma u Istri.</p><p>Njezin otac Aleksandar Merlak humski je župan i otac dviju djevjčica.</p><p>Ponosan je na svoju Anju koja se, kaže odmah prilagodila školi i obožava ju.</p><p>- Moja Anja je nakon punih 28 godina jedini prvašić iz Huma i to je za nas poseban osjećaj. Njezina seka ima četiri godine, a Hum ukupno ima 28 stanovnika i najmanji je grad na svijetu. Sve je kod nas nekako u znaku broja 28 - kazao je aktualni humski župan.</p><p>Djevojčica je krenula u OŠ Roč koja je udaljena šest kilometara od njezine kuće. U razredu je s još petero učenika iz okolnih sela, a kako nam je kazala malena prvašica, već je stekla prve prijatelje i lijepo joj je u školi.</p><p>- Po mene svako jutro dođe kombi ispred gradskih vrata i odveze me u školu. Moram se ustati u 7.30 sati i odmah se spremim za školu. U 7.50 sati dođe kombi i vozi me u moju školu. Tamo sam se sprijateljila sa prijateljicom Darijom ali ja se ne volim baš rano dizati za školu. Ali, što se mora nije teško. Ipak, volim školu a posebno volim glazbeni, marednu i ručak. Na ručak idem u školu u Buzet pa nas djecu i tamo vozi kombi - ispričala je vesela djevojčica dok nam je pokazivala kako već zna pisati svoje prve domaće zadaće.</p><p>Tata Aleksandar je pojasnio da Anja ide u produženi boravak koji je organiziran upravo u buzetskoj matičnoj školi, pa učenike isti kombi iz Roča odvozi u Buzet.</p><p>- Anja voli ići u produženi boravak, a nakon 15 sati ponovno sjeda u kombi koji ju vraća kući - objasnio je ponosni tata, koji je, kako smo spomenuli i sam prije više od dvadeset godina bio jedini prvašić iz tog istarskog gradića.</p><p>Međutim, priznaje da je tada u razredu bilo puno više djece, njih dvadesetak. Danas je manje djece i mladih, ali ih ipak ima i to svake godine sve više.</p><p>Djevojčica je nastavila priču o svojim prvim učeničkim danima.</p><p>- Kad dođem kući iz škole, napišem zadaću, jer takav je život i onda se igram sa sekom i djecom iz Humom - mudro je kazala.</p><p>U OŠ Roč ona će ići svih osam godina osnovnoškolskog obrazovanja. Hum, kako je rekao aktualni župan nema škole još od osamdesetih godina,pa Anja, kao i djeca iz okolnih mjesta po koje također kombi dolazi ujutro,putuje u obližnji Roč.</p><p>Plavokosa razigrana prvašica inače je najstarije humsko dijete od ukupno šestero koliko ih trenutno ima u tom gradiću, a još se jedno uskoro treba roditi.</p><p>- Škola u Humu je zatvorena početkom 80-ih godina, a mislim da je moja sestra bila zadnja koja je išla u Hum prva dva razreda, pa nastavila u Roču. Ponosan sam što sam župan najmanjeg grada i to po drugi puta Prvi puta sam izabran još 2006. godine. To istarsko pitoreskno mjestašce ima najbolje stanovnike na svijetu i svi se poznajemo i međusobno poštujemo. Živi se uglavnom od turizma - rekao je humski župan na kraju. </p>