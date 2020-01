Nakon 6 mjeseci lutanja serval Johnny se vraća vlasnicima...

Afrički serval Johnny, zagrebačkom veterinaru Branimiru Reindlu, bez ikakvog straha jede direktno iz ruke, iako se poznaju malo više od jednog dana.

- Jako je miran i pitom. Samo nekoliko sati nakon što smo ga ulovili, probao sam ga nahraniti rukom i bez problema je pristao - rekao nam je Reindl.

Očekivao je kako će serval nakon gotovo šest mjeseci provedenih u divljini biti divlji, no zapravo mu je falila okolina u kojoj je odrastao.

- Divlje mačke poput ove, ako im je sudbina da budu kućni ljubimci, od majke se odvajaju već kada su dva ili tri tjedna stari. Nauči ih se da naviknu na ljudsku prisustnost i stalni izvor hrane, pa je servalu zapravo bio stres preživjeti samostalno u divljini - kaže.

Serval je pobjegao svojim vlasnicima iz Novog Mesta u Slovenji u Turopolje, gdje su ga 30. studenog uočili mještani. U manje od 45 dana došao je u Križevčec, mjesto kod Svete Helene i tako prošao velik put i rijeku Savu.

Od nestanka je tako dva puta prešao rijeku Savu, autocestu i žilet žicu na hrvatsko - slovenskoj granici.

- Zbog toga smo očekivali da će biti puno više divlji i u puno većem stresu, pa sam pozitivno iznenađen što to nije slučaj - ispričao nam je Reindl.

Kada se sretne s vlasnicima, koji će po njega iz Slovenije doći već večeras, Reindl smatra kako će Johnny bez problema s njima uspostaviti kontakt.

- Sigurno neće odmah biti onakav kakav je bio, ali postepeno će se opustiti i vjerujem da će im odnos doći na svoje - kaže.

Upustio se u lov jer poznaje vlasnika

- Gospodin Blaž, koji je vlasnik servala, je dobar prijatelj mog jako dobrog prijatelja. Kada je u vijestima izašla informacija da je Johnny u Turopolju, kontakirali su me i pitali ako bih im htio pomoći. No serval se nigdje nije pojavljivao danima - kaže.

Inače, Branimir se bavi divljim životinjama i projektima njihovog hvatanja, obilježavanja ili vraćanja u prirodna staništa, pa je bio odlična osoba za ovaj podhvat.

Od kad su utvrdili da se seval nalazi u Svetoj Heleni, počeli su ga promatrati kako bi utvrdili da se stvarno radi o Johnny-u. Obilježili su teritoriji i postavili fotokamere kako bi što bolje mogli utvrditi mikroteritoriji u kojem se serval kreće. Također su htjeli vidjeti kreće li se serval više po danu ili po noći, te ih je ugodno iznenadilo vidjeti da je Johnny dnevna mačka, što im je olakšalo posao.

- Iako su mačke noćne životinje, on je odrastao s ljudima i prilagodio se njihovom bioritmu - kaže Branimir.

Zaključili su da mu je nemoguće prići s puškom za uspavljivanje jer se radi o jako maloj meti, pa su se odlučili postaviti mu klopku.

Tako su ga počeli hraniti.

- Danima smo mu ostavljali hranu na istom mjestu, a on bi došao jesti čim bi se mi makli. Nekih 45 minuta do sat i pol nakon što bi mi otišli, on je obilazio mjesta na kojima smo mi bili i to ga je zainteresiralo - objašnjava Branimir.

Servalovo krzno vrlo brzo se izgubi u šumi te ga je teško za pronaći.

- Možete ga gledati dalekozorom ili fotoobjektivom, a čim ode u šumu, potpuno se utopi u boje i jako ga je teško locirati - kaže.

Deveti dan hranjenja postavili su mu lovku u koju je ušao u manje od sat vremena nakon što su je postavili. Sve je prihvatio vrlo mirno.

Ovaj tip mačke ne može samostalno preživjeti u divljini

- Johnny-u je jako pomoglo što su uvjeti zadnjih šest mjeseci bili topli. Nije bilo one prave zime niti snijega, što mu je omogućilo da preživi i da lovi mali pljen kojim se hranio - objašnjava Reindle.

Serval ima tanke i dugačke ekstremitete: duge uši, dugačak rep i duge noge, koje bi se smrznule od velike zime.

- Serval je tip životinje koji živi u Africi i vrućim krajevima. Iako risevi kod nas mogu prezimiti našu zimu, servali ipak ne mogu i sreća je da smo ga ulovili. Da smo ga ostavili u divljini, uginuo bi - kaže Branimir.

Johnny na sebi ima GPS ogrlicu, no ona je radila samo mjesec dana, nakon čega se ispraznila.

- U tih mjesec dana vlasnici su se zaista trudili uloviti ga, no bezuspješno. Serval im nije htio prići na više od 15 metara blizine, jer je bio u velikom stresu - kaže nam Branimir.

Johnny je od svojih vlasnika pobjegao zbog pasa. Napali su ga psi drugih vlasnika koji ih nisu zaustavili kada su napali servala. Iako je mlad mačak, star samo godinu i pol, neće više rasti.

- Ovisno o prehrani dobit će nešto težine, ali što se tiče veličine, ostat će ovakav - objašnjava nam veterinar Branimir.

Kupljen je u Belgiji, uredno sa svim papirima, a u Sloveniji je cijepljen.

Što bi bilo da se serval u šumu sreo s djecom ili drugim životinjama?

- Za okolinu je potpuno bezopasan, a hrani se sitnim glodavcima i malim pticama. Nema velike očnjake, dapače, malo su veći od obične kućne mačke, nisu kao kod risa - kaže Reindle.

Johnny će se večeras nakon dugih šest mjeseci sresti sa svojim vlasnicima, a već ujutro će biti natrag u svom domu.

