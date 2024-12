Nakon bijelog i oblačnog Božića stiže sunce: Olujni udari bure na jugu, upalili crveni meteoalarm

Snijega ima u Lici, Gorskom kotaru i dijelovima Slavonije, a nakon oblačnog i vjetrovitog Božića sutra nas u većini krajeva Hrvatske očekuje sunčano i većinom suho vrijeme. Do sredine dana u Dalmaciji promjenjivo oblačno uz mogućnost za poneki pljusak na krajnjem jugu, a u Lici će se oblaci zadržati veći dio dana, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će biti slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim i orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 2 do 7, uz obalu između 10 i 15 °C.

- Na blagdan svetog Stjepana u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, uz uglavnom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka spustit će se do -2 °C, a najviša dnevna porasti do oko 4 °C. Središnja Hrvatska sunčanija, osobito na sjeverozapadu. Ujutro će, zbog negativnih vrijednosti temperature, biti mraza. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura zraka od 5 do 7 °C - objavila je meteorologinja DHMZ-a Kristina Klemenčić Novinc.

- Vjetar će biti uglavnom slab. Najviša temperatura zraka od 5 do 7 °C. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vjetrovito, osobito duž obale gdje će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima. U Lici oblačnije, ali bez oborine. Najniža temperatura zraka od -5 °C u gorskim krajevima do 8 °C na otocima. Najviša dnevna između -1 i 2 °C u gorju te od 9 do 12 °C na sjevernom Jadranu - rekla je Klemenčić Novinc.

U ugodnijim temperaturama uživat će stanovnici Dalmacije.

- Bit će djelomice sunčano, prema sjeveru i pretežno sunčano. Puhat će jaka bura pa će more, temperature od 14 do 16 °C, biti umjereno valovito i valovito. Podjednako i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će biti promjenjive naoblake. Oblačnije prijepodne, kada lokalno može pasti malo kiše, a popodne dulja sunčana razdoblja. Najviša temperatura zraka od 11 do 14 °C - dodala je Klemenčić Novinc za HRT.

Tijekom vikenda u unutrašnjosti mjestimice moguća magla ili niski oblaci, osobito u nedjelju. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, slabjeti u subotu, dok će u nedjelju vjetar većinom biti slab. Jutra na kopnu hladna, duž obale svježa, a dnevna temperatura neće se znatnije mijenjati.