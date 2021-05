Sutkinji izvršenja Županijskog suda u Zagrebu tijekom utorka došla je službena potvrda iz Remetinca da se Zoran Mamić nije javio na služenje zatvorske kazne. Istog dana sutkinja je zatražila raspisivanje tjeralice.

Formalno, tjeralicu raspisuje nadležna policijska uprava, a obično prvo ide lokalna pa međunarodna i europski uhidbeni nalog. Mamić, pravomoćno osuđen na četiri godine i osam mjeseci, trebao se do ponoći javiti u Remetinec, no nije to napravio. Kad se raspiše tjeralica BiH će provesti službenu proceduru koju smo vidjeli u slučaju Zdravka Mamića.

Iz MUP-a su nam potvrdili kako su sa zagrebačkog suda zaprimili zahtjev za raspisivanjem europskog uhidbenog naloga za Zorana Mamića te se očekuje da će on biti raspisan tijekom dana, a ubrzo potom ići će i međunarodna tjeralica. Što se tiče njegova brata Zdravka, osuđenog na šest i pol godina zatvora, njemu je sudac izvršenja Županijskog suda u Osijeku naložio da se 14. svibnja javi u zatvor u zagrebačkom Remetincu. Njegov odvjetnik Veljko Miljević žalio se na rješenje, a i Zdravko je, poput Zorana, zatražio da kaznu izdržava u BiH. Iako je njegova zamolba stigla sucu izvršenja, čeka se da, formalno, rješenje postane pravomoćno. Tek nakon što je rješenje pravomoćno, kažu s osječkog suda, zahtjev za ustupom kazne šalje se Ministarstvu pravosuđa.