Nakon Franje i Tita, evo nam na izborima još jednog Zagorca

Nedjeljko Babić iz Klanjca, utemeljitelj Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca, kandidat je za predsjednika Republike. Nazvali smo ga nakon što je, na opće iznenađenje javnosti, sakupio dovoljno potpisa i upitali bi li tri Zagorca predsjednika bilo previše.

- Sad ću ti ja nešto reći, dečko, rekao je samouvjereno.

- Ja sam iz Klanjca, s moje lijeve strane je Kumrovec, znači Tito, a s desne strane je Veliko Trgovišće, Tuđman, a ja sam strogi centar, kao i program moje stranke. Nije istina kad kažu da sam radikalni desničar, rekao je Babić i dodao da je u politici od 1989. godine, no nakon dosta utakmica u nogama shvatio je da stvari može mijenjati jedino ako krene svojim putem.

- Bio sam HDZ-ov gradonačelnik Klanjca, ali me njihova politika otjerala od njih. Bio sam u ratu, prošao skoro sve. Učio sam, nažalost, od najjačih sekretara koji su kasnije presvukli kaput. S ciljem ujedinjenja Hrvata odlučio sam prvo osnovati stranku kajkavaca, ali kasnije su se javljali ljudi iz cijele Hrvatske, pa smo proširili i na štokavce i čakavce kako bismo pokazali zajedništvo - objasnio je Babić. Njega ne zanima ni lijevo ni desno nego se isključivo fokusira na jedinstvo.

- Dosta mi je podjela. Želim vratiti vjeru u domoljublje i rodoljublje. Strpljivo smo gradili stranku, a sad se, osim za predsjedničke, pripremamo i za parlamentarne izbore. Moj moto je ‘Čovjek iz naroda za narod’ jer ja osjećam bilo ovog naroda, a ovi ostali koji to tvrde su licemjeri. Od vrata do vrata sam išao, a ne po štandovima jer je to gubljenje vremena i to svi znaju, priča nam Babić te nastavlja:

- Pojedinac ne može ništa učiniti, morate imati ljude. Svi zajedno moramo djelovati i educirati, a program od 10 točaka, nadam se, predstavit ću na sučeljavanjima. Radimo puno, imamo više od 100 ogranaka diljem Hrvatske, a zalažemo se za polupredsjednički sustav, ali za to moram imati podršku Sabora jer tako mogu mijenjati Ustav, kazao je Babić.

Foto: 24sata.hr

Anto Đapić, predsjednik stranke Desno, također je sakupio dovoljno potpisa građana za svoju predsjedničku kandidaturu. Kaže kako nije niti sumnjao da će sakupiti dovoljan broj glasova iako su on i njegov tim bili logistički ograničeni, nisu imali štand na svakom ćošku kao neki, a i dosadašnja kampanja tražila je od njega mnogo hodanja po terenu.

- I dalje mislim da imamo najbolji program, iskustvo i znanje i da sam kandidat hrvatskog identiteta koji smo izgubili. Do sada se kampanja ostalih kandidata svodila na dnevnu politiku, podvale, pošalice, tko bolje pjeva, tko ima bolju tortu, a to nije razina na kojoj bi se trebala temeljiti kampanja za predsjednika. Koja kampanja, koja sad slijedi, će biti ozbiljna, dostojanstvena, puna aduta u kvalitetnom odmjeravanju snaga s ostalim kandidatima. Računam na racionalnost svih koji drže do hrvatskog identiteta - kazao je Đapić.

I Dalija Orešković nada se da će imati dovoljno potpisa.

- Vrlo je izgledna situacija da ću imati dovoljno potpisa, ali ne želim ništa prejudicirati. Pričekat ćemo DIP. Bio je mahnit pothvat bez infrastrukture sve organizirati, ali upornost se isplati. Dobivala sam i vrlo intimna i emotivna pisma, koja su mi bila veliki poticaj. Dobivala sam od pojedinaca kutije s potpisima, a najviše iz Varaždina. Prošli tjedan mislila sam da neću uspjeti, ali pomogli su mi i mnogi zagrebački odvjetnici.

Katarina Peović, kandidatkinja Radničke fronte, dobila je neočekivanu podršku iz Amerike, otkud joj se javila bivša pjevačica Magazina Ljiljana Nikolovska s porukom biračima da se okanu glasanja za “jednu kapitalističku stranku s dva ogranka, koji igraju ‘dobrog i lošeg pandura’, jer da im je ispred nosa nepotkupljiva kandidatkinja iz RF-a, s ozbiljnom namjerom da to mijenja”. Ukratko - za svakog ponešto.

Nisam uhljeb!

Nikad nisam živio na grbači nekoga, sve sam sam stvorio, kaže Nedjeljko Babić.

- Moja stranka ima više od 20.000 članova i raste, a prikupio sam 14.000 potpisa jer mi je to dovoljno za kandidaturu.

Tema: Predsjednički izbori