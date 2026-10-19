Nakon gubitka milijunskog posla, Pripuzova tvrtka zbog Uskoka ostaje i bez 100.000 €

Proširenje Uskokove istrage i na tvrtku CE-Z-AR i člana uprave Željka Teufela donijet će, uz reputacijski, i prilični financijski udar tvrtki i vlasniku Petru Pripuzu. I tvrtka i Teufel se terete da su prodali Josipu Šinceku i prevezli u Benkovac 330 kamiona otpada mahom mljevene plastike. Sve je deklarirano kao da ide u Gospić, gdje je Šincekova tvrtka barem imala dozvolu za gospodarenje otpadom, ali je i u Benkovcu i u Gospiću otpad zakopavala u zemlju.

U trenutku proširenja istrage ovaj mjesec, CE-Z-AR je već bio izabran da s još četiri tvrtke sanira dio otpada u Gospiću, točnije 4500 tona rasutog otpada. Trebali su na tom poslu dobiti ugovor vrijedan 12 milijuna eura jer je znatno jeftinija Tabak grupa odustala od posla. Konzorcij predvođen CE-Z-AR-om ponudio je dvostruko višu cijenu od procijenjene vrijednosti nabave. Prošli tjedan se CE-Z-AR povukao iz posla, a iz Cios grupe, čiji je član, poručili su da to čine kako bi ostatak konzorcija mogao obaviti što prije sanaciju dijela otpada u Gospiću. No Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo su zaključili da povlačenjem CE-Z-AR-a pada i cijela ponuda. Fond je poništio odluku o odabiru nakon što je tvrtka predvodnik izašla iz posla i tako su posao izgubile i ostale članice konzorcija: tvrtke Ciak, Saubermacher, Kemis-termoclean i Kemokop. Međutim, osim gubitka posla od 12 milijuna eura, CE-Z-AR će ostati i bez dodatnih 100.000 eura jer se povukao iz posla nakon otvaranje istrage. Formalno, oni se nisu morali povući, otvaranje istrage ne bi spriječilo njihovo poslovanje. Ne tereti ih se ni za sudjelovanje u trovanju Gospića, pa bi Fond za zaštitu okoliša morao dobro pravno obrazložiti zašto ustraju na ugovoru i ustrajati na političkoj šteti jer bi i tvrtka bila pod istragom. Prvoosumnjičeni za zakapanje je i u Benkovcu i Gospiću, kao i u Varaždinu i Senju - Josip Šincek.

Zašto će baš CE-Z-AR morati platiti dodatnih 100.000 eura? Kad je raspisana javna nabava za sanaciju rasutog tereta, svaki ponuditelj je morao dostaviti i jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 100.000 eura. Konzorcij predvođen CE-Z-AR-om dostavio je bjanko zadužnicu na iznos do 150.000 eura kao jamstvo da će dobro obaviti posao. Zadužnica glasi upravo na CE-Z-AR, a ostale četiri tvrtke su jamci. CE-Z-AR je likvidan, tako da se jamci neće morati ni aktivirati, a onda ostaje čelnicima tvrtki dogovoriti kako će preostala četvorka u konzorciju refundirati trošak i u kojem omjeru. Iako je zadužnica do iznosa 150.000 eura, iz Fonda za zaštitu okoliša su nam potvrdili da će naplatiti 100.000 eura, koliko je i traženo u dokumentaciji o javnoj nabavi. U ovom trenutku se čeka protek od deset dana u kojem netko može podnijeti žalbu. Teško da će takve žalbe i biti.

Iz Ciosa su poručili da se CE-Z-AR više neće javljati na natječaje za sanaciju otpada na bilo kojoj lokaciji povezanoj sa slučajem. Ostale četiri tvrtke se teško mogu žaliti jer je ponuda odlaskom tvrtke vođe konzorcija znatno izmijenjena.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković najavila je da će nakon isteka roka žalbi ići u pregovarački postupak za sanaciju rasutih 4500 tona. Znači, treći put se neće raspisivati natječaj nakon što se prvi put nitko nije javio, a drugi natječaj je propao prvo odustajanjem Tabak grupe, pa onda i CE-Z-AR-a. Pregovarački postupak znači da će se pozvati specijalizirane tvrtke, ovaj put i iz inozemstva, te bi oni trebali dati svoje ponude, pa će jedna biti izabrana u puno bržem, ali i manje transparentnom i kontroliranom postupku. Za zakopanih oko 33.000 tona u Gospiću tek treba biti raspisana javna nabava i zasad nema procjene koliko će milijuna eura stajati ta sanacija. Inače, kao što smo već pisali, Šincekova tvrtka Tipos resurs je u stečaju, on i supruga ne odgovaraju vlastitom imovinom, pa će sve platiti porezni obveznici. 