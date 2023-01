Pripremite strugače za led: Jutra i dalje jako hladna, od srijede je moguć novi snijeg

Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti ujutro ponegdje moguća magla, a navečer i u noći na istoku moguće slabe kratkotrajne oborine. Vjetar većinom slab jugozapadni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni, a ujutro još ponegdje uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 2 do 7, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 7 i 12 °C, javljaju iz DHMZ-a.

Kraj siječnja i početak veljače neće donijeti posebno dinamično vrijeme. Iako velike zime neće biti, temperature zraka bit će malo niže od prosjeka za dio godine, a u dane vikenda malo će zatopliti.

Vrijeme sutra

Pretežno ili djelomice sunčano, u unutrašnjosti moguća jutarnja magla. Povremeno oblačnije uz slabe oborine bit će u Slavoniji. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena, u Dalmaciji i jaka bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od -6 do -1, na Jadranu 0 do 5, najviša dnevna od 4 do 9, na Jadranu 10 do 13 °C.

U većini zemlje osim uz obalu na snazi je žuti meteroalarm.

Žuti meteoalarm predstavlja potencijalno opasno vrijeme, dok narančasti meteoalarm označava opasno vrijeme.

U srijedu bi opet mogao pasti snijeg, na srednjem i južnom Jadranu kiša. I u četvrtak bi u gorju i dijelovima unutrašnjosti moglo biti snijega, pogotovo se to odnosi za sljedeći vikend kad bi ga moglo biti posvuda.

