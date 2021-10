Nakon što su iz Ine izvijestili da će zbog vladine Uredbe o ograničenju cijena goriva svoja premium Class Plus goriva prodavati do isteka zaliha, sada su to najavili i iz Tifona.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

16. listopada na snagu je stupila Uredba Vlade RH o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Nastavno na to, obavještavamo kupce da će opskrba gorivima EVO Eurosuper 95, EVO Eurodiesel i Eurodiesel plavi biti kontinuirana i neometana, dok će se naša premium goriva, EVO Eurosuper 100+ Premium i EVO Eurodiesel Premium prodavati do isteka postojećih zaliha.

Podsjećamo, sva naša EVO goriva sadrže aditive, no u premium gorivima njih ima više. Upravo na taj segment goriva odredbe propisane Uredbom imaju značajan negativan efekt, čime direktno nepovoljno utječu i na cjelokupno poslovanje, što za posljedicu ima privremenu obustavu opskrbe prodajnih mjesta premium gorivima.

Nadamo se skorom stabiliziranju situacije, a za sve novosti pratite naše službene kanale.

Podsjetimo, to je najavila i Ina prije nekoliko dana.

- Nastavno na Uredbu Vlade RH o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, Ine će svoja premium Class Plus goriva (Eurodiesel Class Plus, Eurosuper 95 Class Plus, Eurosuper 100 Class Plus) prodavati do isteka zaliha - stoji u njihovom priopćenju.