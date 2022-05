Nakon kaotične srijede, danas sunčano na Jadranu, pretežno oblačno diljem unutrašnjosti

Na Jadranu će biti većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, samo mjestimice u sjevernim predjelima uz poneku kap kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Od sredine dana barem djelomice sunčano, većinom u gorju te u unutrašnjosti Istre mjestimice uz mogućnost za lokalne pljuskove. Vjetar uglavnom slab, prijepodne ponegdje umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

Na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno Velebita i jaka bura, samo rijetko s olujnim udarima, a drugdje slabo i umjereno jugo, od sredine dana uz obalu jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva Celzija.

Zagreb danas

Prijepodne većinom oblačno uz mogućnost za pokoju kap kiše na širem području grada. Od sredine dana uglavnom sunčano. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 26 °C.

Upozorenje na moru

Još ujutro u Velebitskom kanalu mjestimični udari bure 35-40 čvorova. Na sjevernom Jadranu je moguć neverin, uglavnom poslijepodne uz obalu. U noći je moguća mjestimična magla.

Prvih 12 sati ujutro na srednjem i južnom Jadranu jugoistočni vjetar, a na sjevernom bura, 4-12, mjestimice do 16 čvorova, samo u Velebitskom kanalu do 22 čvora, poslijepodne će sasvim oslabjeti. More 1-2, ujutro ponegdje 3. Vidljivost 10-20 km, na otvorenom moru ponegdje oko 4 km zbog sumaglice, a u noći je mjestimice moguća i manja od 1 km zbog magle. Djelomično vedro, uz promjenljivu naoblaku na sjevernom Jadranu mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu, uglavnom poslijepodne uz obalu.

Sljedećih 12 sati tiho ili slab vjetar promjenljiva smjera. More mirno ili malo valovito. Mjestimice sumaglica, a moguća je i magla. Malo do umjereno oblačno.

