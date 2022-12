Stiže naglo zahlađenje i -11°C! Za vikend je moguć novi snijeg

U Hrvatskoj će u ponedjeljak doći do postupnog razvedravanja sa zapada, najviše temperature će se kretati od 0 do 3, a na Jadranu od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva, no navečer se očekuje osjetno hladnije vrijeme, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Ujutro će na jugu biti oblačno s mjestimičnom kišom, a u gorju, središnjoj i istočnoj Hrvatskoj snijegom. Popodne će posvuda barem djelomice prevladavati sunčano.

Foto: meteo.hr

Vjetar će puhati uglavnom slab, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak.

U gospićkoj, karlovačkoj, zagrebačkoj i osječkoj regiji na snazi je žuti meteoalarm zbog iznimno niske temperature, odnosno hladnih noći u kojoj će biti i do -11 °C.

Foto: meteo.hr

