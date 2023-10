Za vikend kiša i grmljavinsko nevrijeme: Meteoalarm upaljen za dio zemlje zbog jakog vjetra

Najniža jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 14 i 19, a najviša dnevna od 17 do 22 na kopnu te od 20 do 24 °C duž obale

Kopiranje linka Obilna kiša i jako nevrijeme zahvatilo je gotovo cijelu Hrvatsku. Bujice i kiša zahvatili su ponajviše riječko područje i Istru, u Rovinju je more poplavilo šetnicu u centru grada. POGLEDAJTE VIDEO: Kiša u Sesvetama

Kiša nas neće napustiti niti sutra. Prema prognozama DHMZ-a očekuje se djelomično sunčan dan, ali uz povremeno više oblaka i mjestimičnu kišu. Foto: DHMZ U noći i ujutro može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu i jak, a u Dalmaciji mjestimice umjereno jugo i južni vjetar. PROGNOZA VREMENA U petak oblačno s kišom, za Istru i veći dio Dalmacije upaljen narančasti meteoalarm Najniža jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 14 i 19, a najviša dnevna od 17 do 22 na kopnu te od 20 do 24 °C duž obale. DHMZ je izdao žuto upozorenje za Kvarner, istarsku obalu i sjeverni dio Dalmacije zbog jakih udara vjetra. Foto: DHMZ Pretežno ili djelomice sunčano, a uz više oblaka na dijelu sjevernog Jadrana i u gorskim područjima gdje može biti i kiše. U utorak sa zapada jače naoblačenje s kišom, već u noći na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a do sredine dana zahvatit će cijelu zemlju. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito na Jadranu i područjima uz njega. Puhat će umjeren jugozapadnjak, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu i jugo koje će u ponedjeljak biti jako i olujno. Foto: DHMZ Zadržat će se iznadprosječno toplo, a u nedjelju će ujutro biti malo svježije i primjerenije dobu godine.