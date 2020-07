Vrućine na čekanju: Dolazi nam proljepšanje nakon nevremena

Nakon oblačnog jutra u unutrašnjosti dolazi razvedravanje sa zapada. Većinom će puhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na moru se očekuje umjerena do jaka bura s mjestimice olujnim udarima podno Velebita

<p>Nakon nevremena koje je u noći sa subote na nedjelju zahvatilo Hrvatsku, danas nas očekuje razvedravanje. Iz <a href="https://meteo.hr/index.php?tab=prognoza&it=danas">Državnog hidrometeorološkog zavoda</a> javljaju kako će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije biti pretežito sunčano. </p><p>Nakon oblačnog jutra u unutrašnjosti dolazi razvedravanje sa zapada. Većinom će puhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na moru se očekuje umjerena do jaka bura s mjestimice olujnim udarima podno Velebita. </p><p>Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 24, a u unutrašnjosti Dalmacije, duž obale i na otocima od 27 do 31 °C.</p><p><strong>Ponedjeljak 13. srpnja </strong></p><p>Lijepo vrijeme očekuje nas i u ponedjeljak. Bit će pretežito sunčano, a u unutrašnjosti će povremeno biti i umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jadran očekuje umjerena bura s jakim olujnim udarima podno Velebita, dok će na moru puhati sjeverozapadnjak. </p><p>Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, na Jadranu od 17 do 22 °C. Najviša dnevna uglavnom između 22 i 25, na moru i u unutrašnjosti Dalmacije od 27 do 30 °C.</p>