'Odbacujem sve navode, progon je počeo još prije deset godina'

Počelo je ročište na zagrebačkom Županijskom sudu u slučaju Fimi medija na kojem Ivo Sanader iznosi obranu. Trebao je to učiniti prošle srijede, ali to je odgođeno jer se na ročištu nisu pojavili njegovi odvjetnici, Jadranka Sloković i Čedo Prodanović. Zbog nedolaska odvjetničkog tima bivšeg premijera ročište je tad odgođeno, a Sloković i Prodanović kažnjeni su s 10.000 kuna zbog odugovlačenja. Danas se suđenje nastavlja, a tijek možete pratiti ovdje:

10.55 Sutkinja je odredila prvu pauzu.

10.40 U nastavku svoje obrane bivši šef HDZ-a je rekao kako je glavni tajnik stranke bio alfa i omega materijalno-financijskog poslovanja stranke. Potom je citirao izjavu Vladimira Šeksa o tajništvu i Nadzornom odboru stranke.

- Imputirao mi je Uskok da sam mimo predsjedništva vodio neku svoju politiku oko materijalno-financijskog poslovanja stranke mimo predsjedništva i glavnog tajništva. To apsolutno nije točno - tvrdi Sanader.

- Neka Branka Pavošević, bivša blagajnica stranke, kaže jesam li joj ja naredio sa nekom nešto plati ili ne naloge dobivala od glavnog tajništva. Također odbacujem optužbe da sam ja organizirao neku skupinu za počinjenje kaznenih djela - ustvrdio je Sanader.

- Postavlja se pitanje zašto me je teretio Ivan Jarnjak, glavni tajnik stranke? Zato što se radilo o trgovini. On je bio osumnjičen u ovom postupku. Šeksu je rekao jako će se on pobrinuti za sebe i da neće biti optužen. Jarnjak je bio glavni operativac stranke. Spasio sam ga pred Haškim sudom. Kad sam postao premijer nazvao sam Carlu Del Ponte, glavnu tužiteljicu Haškog suda i rekao sa ćemo surađivati sa sudom jer je HDZ bio na glasu kao stranka koja ne želi surađivati i koju se povezivalo s desnim ekstremizmom. Onda imate bonus kod mene, rekla mi je Del Ponte. Odmah sam je pitao za Antu Gotovinu. Rekla je 'ne', a onda sam je pitao za Jarnjaka, kojeg sam htio postaviti za glavnog tajnika, a bio je pod istragom Haškog tužiteljstva. Izašla mi je u susret, a Jarnjak, koji mi se kleo sa će mi njegovih devet generacija biti zahvalno, tereti me na sudu i laže o meni - rekao je Sanader.

10.20 Sanader je rekao kako je ranije predao popis njegovih umjetnina s datumima nabave i datumima kad su mu poklonjene pa želi da taj popis bude dio njegove obrane.

Sanader je obranu započeo objašnjavajući kako je funkcionirao HDZ dok je on bio predsjednik stranke.

Potom je rekao kako se HDZ financirao od članarina, prihoda iz proračuna i donacija.

- Do 2007. donacije su bile anonimne i bez limita - rekao je Sanader. Onda se, u sklopu pregovara o pristupanju EU, zakon promijenio.

10.00 Sanader je na sud stigao nešto prije 10 sati. Njegov odvjetnik Čedo Prodanović rekao je sucu kako je Sanader prema nalazu vještaka sposoban za tri sata rasprave.

- Odbacujem sve navode iz optužnice koje se temelje na konstrukciji. , rekao je bivši premijer Ivo Sanader optužen da je organizirao skupinu koja je preko marketinške tvrtke Fimi medije izvlačila desetke milijuna kuna iz javnih poduzeća i njima punila crni fond HDZ-a i svoje džepove.

Sanader je predao u spis liječničku dokumentaciju iz koje je vidljivo da je od petka hospitaliziran zbog jakih bolova u kralježnici i dok sjedi i stoji. Stoga je zamolio da mu nakon 25 minuta dopusti kratak prekid.

