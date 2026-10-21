Nakon otkaza i rošada Netflix objavio slabe prognoze dobiti

Netflix je u utorak objavio prognozu dobiti za četvrto tromjesečje slabiju od očekivanja i snizio cjelogodišnju prognozu prihoda od oglašavanja za 2026., nekoliko dana nakon što je otpustio šest posto zaposlenih i proveo promjene na dvjema vodećim pozicijama u programskom vodstvu.

Dionice Netflixa pale su za gotovo šest posto na 64,66 dolara u trgovanju nakon zatvaranja burze. Cijena dionice pala je više od 40 posto u godini do objave izvješća o zaradi.

Suizvršni direktor Ted Sarandos rekao je da će se Netflix usredotočiti na svoju osnovnu djelatnost, proizvodnju kvalitetnih televizijskih serija i filmova, kako bi postao nezaobilazna usluga te da su nedavne promjene u vodstvu korak prema tom cilju.

Prihod u trećem tromjesečju porastao je 11,8 posto, na 12,87 milijardi dolara, u skladu s očekivanjima Wall Streeta, ali s najnižom stopom rasta u gotovo tri godine. Za četvrto tromjesečje Netflix je predvidio neto dobit od 2,79 milijardi dolara i dobit po dionici od 67 centi, manje od prosječnih procjena analitičara od 3,07 milijardi dolara i 73 centa.

Prognozu prihoda od oglašavanja za 2026. snizio je na oko 2,7 milijardi dolara, s približno tri milijarde. Pojedine funkcionalnosti oglašivačkog proizvoda uvedene su nešto sporije od očekivanog, naveli su čelnici kompanije u pismu dioničarima.

Netflix se sve više natječe s YouTubeom i TikTokom te ulaže u videoigre, podcaste i događaje uživo kako bi privukao gledatelje i povećao vrijeme koje pretplatnici provode na platformi.

Dobit po dionici u trećem tromjesečju iznosila je 87 centi, iznad prosječne procjene analitičara koje je anketirao LSEG, od 82 centa.

Prošli tjedan Netflix je otpustio tisuću zaposlenih, oko šest posto radnika. Smijenio je glavnu kreativnu direktoricu Belu Bajariu i objavio odlazak glavnog filmskog direktora Dana Lina. Bajariu je zamijenio bivši direktor Disneyja i Foxa Peter Rice, koji će privremeno nadzirati i filmski odjel dok se ne izabere Linov nasljednik.

Netflix je tijekom 2026. bilježio mjesečni pad broja pretplatnika u SAD-u, pokazali su podaci analitičke tvrtke Antenna.

Antenna prati kupnje pretplata u SAD-u putem izvora poput transakcija kreditnim karticama, ali isključuje pretplate stečene putem veleprodajnih paketa.

Glasnogovornik Netflixa rekao je da ti podaci „nisu reprezentativni za poslovanje Netflixa”.

Sarandos je rekao da nije potrebna „temeljita promjena” strategije, ali da kompanija mora bolje provoditi planove u SAD-u.