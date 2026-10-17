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Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj...
Foto: Blitz Film i Video distribucija
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Saznajte koje su filmove Hrvati najviše gledali na Netflixu ovog tjedna! Donosimo vam detaljan popis najpopularnijih naslova, od animiranih klasika do najnovijih trilera i drama

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Netflixova ponuda ponovno je osvojila gledatelje diljem Hrvatske, a ovog tjedna top lista najgledanijih filmova donosi pregršt raznolikih žanrova, napetih priča i animiranih favorita. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

1. Animals 

Ovaj napeti triler prati roditelje iz Los Angelesa čiji je sin otet uoči izbora za gradonačelnika. S većinom novca potrošenom na političku kampanju, prisiljeni su posegnuti za mračnim dijelovima svog života kako bi skupili otkupninu i spasili sina. (SAD, 2026., Thriller)



2. Ledeno doba: Veliki udar 

Scratova potraga za žirom pokreće niz kozmičkih događaja koji prijete uništenjem planeta. Manny, Sid, Diego i ostatak družine kreću na novu avanturu punu smijeha i akcije, susrećući šarolike nove likove. (SAD, 2016., Animacija)



3. Doing Life

Emotivna drama o samohranoj majci i zatvoreniku koji kroz pisma pronalaze nadu, iskupljenje i ljubav, unatoč svim preprekama koje im život postavlja. (SAD, 2026., Drama)



4. UNABOMBER

Priča o Ted Kaczynskom, od harvardskog genijalca do ozloglašenog Unabombera. Film prikazuje njegovu transformaciju kroz psihološke eksperimente i kasniju potragu FBI-a, istražujući granice ambicije i izolacije. (SAD, 2026., Thriller)



5. Ledeno doba 3: Doba dinosaura 

Manny, Sid i Diego suočavaju se s novim izazovima kad upoznaju moćne dinosaure, a njihova avantura postaje još uzbudljivija i opasnija. (SAD, 2009., Animacija)



6. Ledeno doba 2: Otapanje

Ledeno doba završava, a naši junaci moraju upozoriti ostale životinje na opasnost od otapanja i poplave koja prijeti njihovoj dolini. (SAD, 2006., Animacija)



7. Ledeno doba 4: Zemlja se trese 

Nakon što se kontinent odvoji, Manny, Diego i Sid kreću na putovanje morem, susrećući morske zvijeri i piratske bande. (SAD, 2012., Animacija)



8. Ledeno doba

Manny, Diego i Sid, nespojiv trio, pronalaze ljudsku bebu i kreću na put kako bi je vratili roditeljima, suočavajući se s brojnim izazovima i neprijateljima. (SAD, 2002., Animacija)



9. Duhovi Marsa 

Na Marsu 2025. godine, policijska ekipa na čelu s Melanie Ballard (Natasha Henstridge) mora uhvatiti opasnog kriminalca, no rudarske aktivnosti oslobađaju drevne duhove koji preuzimaju tijela radnika. Borba za preživljavanje postaje prioritet. (SAD, 2001., SF)



10. Udovac: Do smrti nas rastavi 

Novinarka i detektiv otkrivaju istinu o šarmantnom ubojici čije su propale brakove i sumnjive smrti dugo ostale neotkrivene. (SAD, 2026., Dokumentarni)

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