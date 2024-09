Nakon otkaza, uhićen ginekolog iz Osijeka: Određen mu istražni zatvor da ne utječe na svjedoke

Doktor Zlatko Topolovec, nepravomoćno osuđen zbog silovanja u veljači, nakon što je dobio otkaz iz KBC Osijek, uhićen je, ispitan i poslan u istražni zatvor. ovaj put zbog navodnog počinjenja bludnih radnji nad pacijenticom 9. rujna ove godine.

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik 9. rujna 2024., oko 16:30 sati, u Kliničkom bolničkom centru Osijek, kao liječnik jedne klinike, tijekom pregleda pacijentice počinio navedeno kazneno djelo. Osumnjičenik je uhićen i ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, a sudac istrage Županijskog suda u Osijeku je na prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku odredio istražni zatvor protiv osumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela - izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku.

- Nije, poput svih drugih liječnika kod kojih sam bila na pregledu gurnuo sondu u vaginu, nego je prvo trljao sondom po klitorisu i vaginalnim usnama. Sledila sam se, a u ordinaciji je vladao potpuni muk. Sestra je bila u drugom dijelu prostorije, a ja sam sebi postavljala sto pitanje: Je li mi ikad to neki doktor napravio? Zašto on to čini? Pretjerujem li? Nakon toga me napao jer da što sam mislila da ću se sama očistiti doma od dvije tablete, pa sam gledala kako da što prije pobjegnem. Nakon što sam izašla iz kruga bolnice guglala sam kako se zove ginekolog koji je optužen za silovanje, pa usporedila njegovo ime s imenom na mojem nalazu i shvatila da je riječ o istoj osobi. Tu sam se raspala. Osjećala sam se jadno i nezaštićeno u strahu što bi bilo da nije bilo te sestre - rekla je žrtva za Novosti te potvrdila da ga tad nije nitko nadzirao.