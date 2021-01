HDZ-ovu sisačko-moslavačkom županu Ivi Žiniću smo zadnja dva dana poslali poruke sa zamolbom za komentar, zvali smo ga, ali se nije javio odgovoriti na pitanja o državnoj kući u kojoj živi. Nije nam odgovorio ni kada smo mu otkrili tajnu imovinu koju nije prijavio u imovinskoj kartici. Ali je večeras gostovao u dnevniku Nove TV. Priznao je da je kuću u Glini u imovinskoj kartici upisao kao darovanu i svoju vlasništvo iako mu je država nikada nije darovala i besplatno je koristi 25 godina. Točnije, tijekom osam godina je plaćao najamninu od tek 100 kuna.

- Vjerovao sam da će to biti darovano, ali do danas to nije riješeno - pravdao se Žinić zašto je unio neistinite podatke u imovinsku karticu i dodao je da nije naveo da je vlasnik.

Vlasnik je trećine ogromne kuće

To nije točno, u imovinskoj kartici je naveo je da je nekretnina njegovo osobno vlasništvo stečeno darovnim ugovorom. I to se lako može vidjeti u javno objavljenoj imovinskoj kartici.

No, osvrnuo se i na novu aferu koju smo otkrili danas. On je suvlasnik i cijelog imanja na adresi Marinbrod 31 koje je država obnovila još 1997. godine obitelji Žinić. Vlasnik je trećine kuće ogromne kuće od više stotina kvadrata, gospodarskih objekata, oranica. Ništa od toga nije upisao u imovinsku karticu iako mu je to zakonska obveza.

- Suvlasnik sam od 2016. godine, ali je nisam uveo u imovinsku karticu jer darovni ugovor kasnije proveden kroz gruntovnicu i katastar - rekao je Žinić.

I opet je rekao neistinu. U zemljišnim knjigama jasno stoji da je sve provedeno 2016. godine. Ali to je i nevažno. Njegova zakonska obveznika kao dužnosnika je upisati imovinu koju stekne bez obzira kada ona bila upisana u gruntovnici.

No, kako smo već danas najavili, ovo otkriće tajne imovine koju Žinić nije prijavio je izuzetno važno zbog druge stvari. Kuća na imanju je tlocrtne površine 176 kvadrata, ima kat i potkrovlje, dakle barem dvostruko više od tlocrtne površine. A Žinić je vlasnik trećine. Onaj tko ima nekretninu zadovoljavajuće kvadrature, ne može mu po zakonu od države na dar dobiti drugu nekretninu. Konkretno u ovom slučaju, Žinić više neće imati pravo na kuću u Glini u kojoj besplatno živi.

- Dobio sam trećinu kuće u Marinbrodu i vjerojatno neću imati pravo na darovanje ove kuće rekao je i sam Žinić u razgovoru za Novu TV.

Ali ne samo da je neće dobiti na dar od države. Kako nam je objasnio sugovornik koji se godinama bavi stambenim zbrinjavanjem, Žinić će morati u tom slučaju napustiti objekt u Glini. Ako ne bude išao mirno, bit će deložiran. Ali i taj sugovornik se pozvao da prvo rješenje mora donijeti županija. Koju vodi Žinić. Dakle, Ivo Žinić će odlučiti ima li Ivo Žinić pravo na kuću. Župan kaže da ne odlučuje on o tome iako će on morati potpisati.

- Neću ja odlučiti, za to postoje službe. Naravno da sam ja čelna osoba - rekao je Žinić.