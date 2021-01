Sisačko moslavački župan Ivo Žinić (HDZ) ne samo da živi više od 25 godina besplatno u državnoj kući u Glini, kako su u subotu ekskluzivno otkrila 24sata, nego je zatajio u imovinskoj kartici i suvlasništvo nad cijelim imanjem.

Već samim tim je počinio novi prekršaj i nije poštovao zakon, ali još je važnije da vjerojatno nije slučajno zatajio da je vlasnik jedne trećine ogromne obiteljske kuće. Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima jasno propisuje da ne može državnu kuću ili stan dobiti onaj tko ima drugi, useljivi stambeni objekt odgovarajuće površine.

Pitanje je zato hoće li Žinić izgubiti pravo na kuću u Glini u kojoj živi. A podsjetimo, provjeru imovine i odluku ima li građanin Ivo Žinić pravo na državnu kuću potpisuje upravo župan Ivo Žinić.

U svakoj imovinskoj kartici zadnjih devet godina, Žinić je naveo da je vlasnik kuće u Runjaninovoj u Glini koju je dobio darovnim ugovorom od države. Kako smo objavili, to nije točno. Kuća je državna i nikada nije darovana.

Žinić ju je dobio na privremeno korištenje još 1995. kao branitelj, a pripadala je građaninu srpske nacionalnosti J. P. (podaci poznati redakciji). Tada je Žinić bio glavni inženjer obnove Banovine i zaposlenik tadašnjeg Ministarstva obnove i razvitka. Kada je Ustavni sud odlučio da država ne smije uzurpirati tuđu imovinu useljavanjem u nečije nekretnine, državna agencija APN je otkupila kuću u Runjaninovoj. I sklopila ugovor o najmu sa Žinićem 2000. godine.

Za najam kuće je obitelj plaćala 100 kuna mjesečno. Ali samo do 2008. godine. Jer tada je i ta nekretnina sa stotinama drugih prešla ponovno pod ingerenciju tadašnjeg Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. U to doba, Ivo Žinić je bio jedan od načelnika uprava u istom tom ministarstvu.

Imaš više od 65 kvadrata? Gubiš kuću

I nastavlja besplatno živjeti u kući sa suprugom Nenom, te sinovima Dariom, danas dogradonačelnikom Gline i Andrejom.

Kako je sam Žinić potvrdio u priopćenju, on je zatražio da mu se kuća daruje prije 15 godina, ali država dosad taj zahtjev nije odobrila. Štoviše, državni Ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je prije 14 mjeseci pokrenuo reviziju Žinićeva prava na kuću u Glini. Zatražili su od ureda državne uprave u županiji da to provjeri i donese odluku ima li obitelj Žinić pravo koristiti i dobiti na dar od države katnicu u Glini. Ali do danas im nitko nije odgovorio. Državni ured je u međuvremenu prešao pod županiju, pa Žinić treba potpisati tu odluku.

I tu dolazimo do imanja na adresi Marinbrod 31 u Glini. Te nekretnine Žinić nije prijavio u imovinskoj kartici. Prijavio je suvlasništvo nad jednom oranicom, ali provjerili smo, ona je na drugoj lokaciji. A nije da je imanje nedavno stekao, pa se može opravdati zaboravnošću. Dapače, zemljišne knjige otkrivaju da je postao suvlasnik još prije četiri godine nakon što su on i braća dobili darovne ugovore od oca. Ali čitavo vrijeme, Žinić je to zatajio javnosti iako u zemljišnim knjigama jasno piše da je vlasnik trećine imanja.

Zakon o stambenom zbrinjavanju propisuje da od države nitko ne može dobiti na dar kuću, stan ili zemljište ako ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivi objekt odgovarajuće veličine. Za četveročlanu obitelj kao Žinićevu, odgovarajuća površina je po zakonu 65 četvornih metara.

Ukratko, ako bi imali useljiv objekt veći od 65 kvadrata, gube pravo dobiti kuću u Glini.

A fotografije i zemljišne knjige jasno otkrivaju da je imanje u Marinbrodu kojem je suvlasnik Žinić, znatno veće kvadrature.

Sama obiteljska kuća se tlocrtno prostire na 176 četvornih metara, ali ima i kat i potkrovlje. Dakle, stvarna stambena površina je najmanje dvostruko veća od 176 kvadrata, pa čak i jedna trećina znatno prelazi zakonski limiti od 65 kvadrata.

Država je sve obnovila Žinićima

Nadalje, u zemljišne knjige je Žinić upisan i kao suvlasnik i tri gospodarska objekta ukupne površine preko 250 četvornih metara, dvorišta od skoro 1800 četvornih metara i oranica od skoro 500 kvadrata. Sve je to jedna cjelina s kućom. A kada smo bili na licu mjesta, vidljivo je da je u dvorištu, uz obiteljsku kuću, napravljena još jedna. Nije još za useljenje, ali krov, ulazna vrata se ne čine kao gospodarski objekt.

Suvlasnici svega ovoga su uz Ivu, njegova braća Stjepan(prijavljen u Zagrebu) i Vlado, prijavljen na toj adresi.

Država je inače za obnovu tog imanja pomogla obitelji Žinić. U službenom odgovoru Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje se navodi da je država financirala obnovu još 1997. godine, te da je otac, Stjepan Žinić, pravo na to dobio jer je na adresi bilo prijavljeno 14 članova obitelji.

Nadalje, uz ovu tajnu imovinu, supruga Ive, Nena Žinić je naslijedila kuću u Majskim poljanama pored Gline, te oranicu. To je prijavljeno.

Razgovarali smo i sa sugovornikom koji godinama radi na stambenom zbrinjavanju. On kaže da po ovome, Ivo Žinić ne bi trebao imati pravo dobiti kuću u Runjaninovoj jer ima druge nekretnine.

Žinić: Plaćam režije i ulažem u kuću

- Treba pričekati rješenje županije, ali se iz ovog čini prilično jasno da su suvlasnici useljive nekretnine s dovoljno kvadrata. To bi onda značilo da kuću u Glini mora napustiti. Ali pričekajmo da se sve utvrdi - kaže nam taj sugovornik.

Ivo Žinić nam opet nije odgovorio zašto je zatajio veliki dio imovine. Ali je poslao priopćenje kao reakciju na našu jučerašnje otkriće o državnoj kući koje u cijelosti možete pročitati na portalu 24sata. Žinić je potvrdio da u državnoj kući besplatno živi, ali kaže da nije iskoristio svoj položaj da je dobije. Nego ju je dobio kao i svi, te je još prije 15 godina podnio zahtjev da mu se kuća daruje, ali on još uvijek nije riješen.

- U kući živimo, plaćamo sve režije i troškove. Na obnovu i održavanje ove kuće u proteklih 25 godina utrošili znatna materijalna sredstva - poručio je Žinić.