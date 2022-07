Nakon otkrića 24sata: Poslije 19 mjeseci konačno pronašli grobno mjesto za Milku Babović

Nakon objave 24sata, prema dostupnim nam informacijama, pokojna ikona sportskog novinarstva Milka Babović u roku od jednoga dana dobila je svoje grobno mjesto točnije kolumbarijsku nišu.

- Danas je gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao novo Povjerenstvo za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe na čijem je čelu ista predsjednica samo su se izmijenili neki članovi. Novo Povjerenstvo je održalo elektronsku sjednicu na kojoj su predložili gradonačelniku da je Milki Babović dodjeli kolumbarijsku nišu i da nositelj iste bude njezin brat Mileta Babović koji živi u Njemačkoj. Sve se to odigralo nakon objave vašeg teksta i to danas između 10 i 15 sati - kaže nam naš dobro upućeni izvor.

Sada je sve spremno da gospođa Milka Babović napokon u miru vječno počiva. Kako doznajemo, čeka se samo potpis gradonačelnika što sigurno neće biti problem s obzirom na to da je Tomašević inzistirao da se ovo riješi. Cijela procedura će potrajati još nekoliko dana zbog klasičnog 'putovanja papira' od ureda do ureda od adrese do adrese.

Inače, prema zaključku o imenovanju povjerenstvo za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe na mjestu predsjednice je Dianora Kobia Lulić koja je bila i do sada, a članovi su Martina Jurišić, Emina Višnić, Tatjana Dalić, Lana Križaj, Romana Galić i Tatjana Operta.

- HRT je od početka ove tužne priče u aktivnoj komunikaciji s HOO i Zborom hrvatskih sportskih novinara koji rade na pronalaženju rješenja već dugo vremena. HRT, kao matična kuća naše drage Milke, iskazala je odavno te iskazuje i danas svoju punu spremnost pomoći u okvirima svojih mogućnosti. Osobno dajem podršku kolegama u HOO i sportskim novinarima koji vode postupak a prema mojim informacijama rješenje se nazire uskoro. Nadam se da će tako konačno i biti – rekao nam je glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.

Na naše upite iz Grada nisu nam do sada odgovorili.

- Pripremili su odgovore za vaše kolege s televizija pa neobično je da već vama koji ste prvi pitali nisu poslali – dodaje naš izvor.

Podsjetimo, ugledna hrvatska sportska novinarka Milka Babović, uz čiji glas su desetljećima odrastali mladi sportaši i ljubitelji sporta, skoro dvije godine čekala je u urni milost Grada Zagreba da je smjeste na vječni počinak. Prema našim saznanjima čekalo se rješenje Povjerenstva za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe.

Urna s njezinim posmrtnim ostacima stoji u kutu prostorije Posmrtne pripomoći u zagrebačkoj Gajevoj ulici. Morana Paliković Gruden, dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora i predsjednica Hrvatskog klizačkog saveza, koja se, prema našim izvorima najviše zalagala da se pitanje grobnom mjesta Milke Babović riješi jučer nam je rekla: "Radimo na tome, rješenje postoji i uskoro će gospođa Milka imati zasluženo mjesto za počinak. Bila je pandemija, a onda i promjena vlasti pa se to nekako oduljilo." Zalagao se i predsjednik Hrvatskog zbora sportskih novinara Jura Ozmec koji je nakon naše objave između ostalog naveo kako je "grobno mjesto riješeno" te da će "papiri biti potpisano do kraja tjedna". I to je istina, riješili su ga danas.

Najčitaniji članci