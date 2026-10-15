Nakon Plenkovića, i Vučić udara po hrvatskim novinarima. I to vjerojatno s istim motivima...

Samo dan nakon što je Andrej Plenković iskoristio saborsku govornicu za obračun s hrvatskim novinarima, optužujući ih za "neskrivenu pristranost", napadu na novinare pridružio se i Aleksandar Vučić.

Bivši predsjednik i možda budući premijer Srbije poslao je prosvjednu notu Hrvatskoj zbog navodnog "miješanja u unutarnje prilike i izbore" u Srbiji, ocjenjujući kako su "neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja, kao i pojedini načini izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji".

I tako, imamo hrvatskog premijera koji optužuje novinare i medije za neobjektivno i pristrano izvještavanje o njegovoj vladi, vlasti i državi, kao i srbijanskog predsjednika koji optužuje novinare za izvještavanje o njegovoj vladi, vlasti i državi.

I njemu osobno, naravno.

Objave o Vučiću

Pa je tako Vučićev tabloid objavio kako su u razdoblju od 15. kolovoza do 15. listopada 2026. godine evidentirana čak 6282 medijska priloga i objave u kojima se spominje Vučić.

Pretpostavljamo u negativnom kontekstu.

Jer, Aleksandra Vučića ne smeta kad se neprestano spominje i pojavljuje u srbijanskim medijima pod njegovom kontrolom.

Andreja Plenkovića smetaju lijevo-liberalni novinari kao kreatori javnog mnijenja, nastojeći privatne stavove i ideološku orijentaciju novinara upotrijebiti za njihovu diskreditaciju i za amnestiranje samog sebe, svoje Vlade i svoje stranke od svih medijskih kritika.

Vučića, pak, smetaju hrvatski mediji zato što se navodno upliću u izbore u Srbiji, i to navodno po nalogu hrvatskih vlasti. "Nijedna se država nikad nije miješala u izbore druge kao što Hrvatska radi Srbiji", kaže Vučić.

Kontrolira ili kritizira?

Pa tako ispada da se ista ona vlast koja se obračunava s hrvatskim novinarima sada koristi te iste novinare za obračun s Vučićem.

Kontrolira li onda Plenković novinare i medije ili s njima vodi bespoštedni rat?

Jedno je jasno: kad se Plenković i Vučić zajedničkim snagama, gotovo u isto vrijeme, obračunavaju s hrvatskim novinarima i medijima, to znači da ti novinari i mediji rade dobar posao.

Jer radi se o političarima koji se već godinama grčevito drže na vlasti, pokoravaju institucije, kontroliraju sve aspekte vlasti, nameću svoju samovolju, obračunavaju se s oporbom i kritičarima, a u pokušajima ovladavanja državom novinari i mediji postali su im realna smetnja.

Barem oni novinari i mediji koje još ne mogu kontrolirati.

Pa makar to bili novinari u drugoj državi.

Ravnatelj HRT-a

Zanimljivo, dan nakon što je Plenković napao novinare da su "ljevičari" i stoga "neskriveno pristrani" u kritici njegove vlade i vlasti, objavljeno je da na mjesto ravnatelja HRT-a dolazi Dražen Miočić, novinar odavno blizak desnim političkim krugovima u Hrvatskoj.

Treba li sada govoriti i o njegovoj političkoj orijentaciji ili je to samo rezervirano za novinare koji kritiziraju HDZ i Plenkovića?

Napad Vučića na hrvatske novinare u kontekstu navodnog miješanja Hrvatske u izbore u Srbiji znakovit je na nekoliko razina.

Prvo, Vučić ponovno pronalazi dežurne neprijatelje s druge strane granice koje će optužiti za sabotažu i miješanje u izbore u slučaju da on krahira na tim izborima.

Drugo, koristi takve napade za mobilizaciju svojih nacionalističkih pristalica koji će se u strahu od stranog, pa još i hrvatskog utjecaja, okupiti oko svog vođe.

Treće, Vučić želi začepiti usta i stranim novinarima kao što to nastoji učiniti novinarima u Srbiji, a ta njegova akcija i dalje traje.

I četvrto, pitanje je radi li doista hrvatska vlast protiv Vučića.

Hrvatski interes

Povjesničar Tvrtko Jakovina izjavio je ovih dana za Jutarnji list da bi Hrvatskoj svakako bio u interesu veliki Vučićev poraz, ali da to, paradoksalno, ne bi bilo u interesu hrvatskoj vlasti.

Jer ta hrvatska vlast također želi imati dežurnog neprijatelja s druge strane granice, protivnika s kojim će lažno ratovati, prepirati se i na tom koškanju mobilizirati svoje pristalice. Kao što želi imati izoliranu, besperspektivnu Srbiju pod kontrolom autokrata Vučića koja će biti daleko od Europske unije i u usporedbi s kojom će HDZ-ova Hrvatska izgledati kao nekakva skandinavska utopija.

Novinari protiv autokrata

Nasuprot tome, Hrvatskoj bi u interesu bila demokratska, europska i partnerska Srbija, daleko do utjecaja Putinove Rusije i Trumpove Amerike, Srbija koja se ne ponaša agresivno i ne predstavlja prijetnju regiji.

Pa kao što hrvatski mediji kritiziraju Plenkovića i njegovu vlast u slučajevima poput Gospića, svih koruptivnih afera i skandala, inflacije, socijale, pravosuđa, kriminala i stupnja demokracije, javno upozoravajući na sve ono što ne valja u HDZ-ovoj državi, jednako tako kritiziraju i aktualnu Vučićevu vlast u Srbiji.

Naravno da se Plenković i Vučić tome javno odupiru.