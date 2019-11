'Nakon pljačke smo im bježali gliserima, a odala me slamčica'

Kada sine ideja, on ne odustaje. Odmah se kreće u ozbiljno planiranje. Poziva se ekipa iz regije i stručnjaci u svom poslu odmah se okupljaju. Ništa se ne prepušta slučaju i pohod u pljačku može početi, najava je prve epizode nove epizode 'Dosijea'.

Sinoćnja akcija policije u Podstrani u kojoj su uhićena dvojica od trojice pljačkaša zlatarnice u središtu Splita samo je podsjetnik da je pravda dostižna.

VIDEO: Ovako su opljačkali zlatarnicu u Splitu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije pravda zaobišla ni članove čuvene bande Pink Panther koja je izvela spektakularnu pljačku draguljarnice u Saint Tropezu prije 14 godina, a među čijim članovima je bio i jedan Hrvat.

Rusi su prije devet dana iz splitske zlatarnice uzeli 6,5 kg zlata, plijen vrijedan najmanje dva milijuna kuna, a regionalni Pink Pantheri, na čelu sa Crnogorcem Duškom Martinovićem, 30. kolovoza 2005. godine su za minutu i 15 sekundi opljačkali draguljarnicu Julian u centru Saint Tropeza.

Martinović je za tu krađu 2005. godine osuđen u Francuskoj na 15 godina zatvora, a mozak operacije bio je i sugovornik 'Dosijea' Prve srpske TV. Novinari su ga posjetili u zatvoru, a on je stao pred kamere i raskrinkao vlastitu operaciju, što je samo po sebi poprilično spektakularno.

Ova pljačka Martinoviću i njegovoj bandi nije jedina, no pokazuje nevjerojatnu smjelost da se nešto slično organizira i u Monte Carlu, jednom od najsigurnijih gradova na svijetu i njegovoj okolici, Saint Tropezu.

Bijeg iz glisera i krađa skupog zlatnog nakita šokirali su tamošnje policajce. Nitko nije mogao ni zamisliti da će opljačkati draguljarnicu koja se nalazila samo 50 metara od francuske žandarmerije.

Foto: Printscreen (Youtube/Prva Srpska TV)

Duško Martinović bio je vođa 'Pink Panthera', a dio tima bila je i djevojka koja im je pomagala - Olivera Ćirković. Ekipu je činilo šestoro ljudi i oni su planirali pljačku u Monte Carlu i Saint Tropezu.

Kako kažu članovi bande, bez žena ne bi išlo ništa, a zbog toga su imali i pomoćnicu u timu.

Foto: Printscreen (Youtube/Prva Srpska TV)

- Mi smo išli zajedno do zlatarnice, s osobom koja nas je čekala. Djevojka koja je bila s nama bila je vrlo atraktivna i odvraćala je pažnju tijekom akcije s nas na sebe. Onda smo ušli u draguljarnicu i ona je isprobavala prstenje. Jedan je koštao milijun eura, a drugi milijun i dvjesto tisuća - istaknuo je Martinović.

- Prvo smo našli stan u Monte Carlu, shvatili smo da je nemoguće raditi autom već smo morali motorom. Uzeli smo dva motora kako bismo izbjegli davanje putovnica na uvid i otkrivanje svog identiteta policiji - nastavio je svoju ispovijest Martinović.

Poslije duge pripreme 'Pink Pantheri' kreću u akciju.

Foto: Printscreen (Youtube/Prva Srpska TV)

- Kupili smo posebne telefone, djevojka je imala zadatak da promatra dvojicu. Mi smo bili svatko na svojoj poziciji. U jednom trenutku policija kao da je primijetila da se nešto čudno događa - kazao je on.

Napetost je rasla, a onda se sa samih vrata pojavilo osiguranje.

- Na našu sreću, osiguranje nije otišlo na pravu stranu, već na pogrešnu - dodao je vođa grupe 'Pink Panther'.

- Izložba dragog kamenja je dignula policiju na noge. Tada smo odustali od posla, vratili se u stan i doživjeli razočaranje. Svatko je planirao nešto i tu se ruši kula od karata. To su mjeseci uloženog truda i rada - istaknuo je vođa grupe.

Posao je bio visokorizičan, praktično neizvediv, ali je Martinović bio uvjeren da ide do kraja. Foto: Printscreen (Youtube/Prva Srpska TV) Olivera Ćirković, članica grupe Pink Panther

Saint Tropez je nekada bio mali ribarski gradić, a s vremenom je postao mjesto svjetskog jet seta, a samim time primamljiv i pripadnicima 'Pink Panthera'.

Martinović i ekipa otišli su u Saint Tropez jer su smatrali da to može biti privlačno za njih. Martinović je odlučio da osobno ode u Saint Tropez.

- Motorom baš i ne možemo pobjeći, velika je gužva, na svakom koraku je policija. Jedini način da se to napravi jest gliserom. Jedini način da se pobjegne od tamo je gliser - kazao je Martinović.

Otišli su ispitati kako iznajmiti gliser, ali su ih tražili podatke o prebivalištu. Nisu im dozvolili, potom su našli drugi gliser. Bilo je potrebno iznajmiti bilo kakav gliser samo da dođu do luke.

Foto: Printscreen (Youtube/Prva Srpska TV)

- Kada smo došli između velikih jahti, nitko nas nije zaustavljao. Nije bila potrebna nikakva identifikacija - dodao je mozak operacije.

Trebala se premostiti još samo jedna prepreka. Plaćanje kreditnom karticom nije dolazilo u obzir, Pantherima to nije odgovaralo, ali su na njihovu sreću mogli gotovinom platiti iznajmljivanje glisera. Onda su napravili plan kako će cijelu akciju izvesti, tko će voziti gliser, a tko će ići u akciju.

- Prošlo je nekih 4-5 dana i odlučili smo napraviti konkretan plan. Ipak smo iznajmili i tri motora na tri različita imena - nastavlja vođa Panthera.

- Djevojka je stajala ispred izloga dok smo nas trojica razgledavali u draguljarnici. Dvojica Crnogoraca, dvojica Srba, Hrvat i jedan Slovenac činili su ekipu.

Foto: Printscreen (Youtube/Prva Srpska TV)

Bio je 29. kolovoz 2005. i ekipa je krenula u pljačku velike zlatarnice.

- Na putu do tamo smo primijetili policiju na moru, što nas je malo uplašilo. Tada smo došli do Saint Tropeza. Tamo su trojica trebali sjediti na jednoj terasi. Mi smo došli prije pauze da promatramo koliko će ljudi ulaziti i izlaziti. Ja sam prolazio gradom i čekao. Sve je bilo spremno i na svom mjestu, čekao se znak, a tada dolazi do preokreta.

Dva su mladića konstatirala da danas nije dan za to, da je previše policije i ljudi.

- Neki tajac je nastao u autu, a ja stišćem mjenjač kao da mi je on kriv, a ne situacija. Ekipom je zavladala frustracija. Svi smo se sastali na kraju u stanu navečer.

Imali su sutra i tek za nekoliko dana slobodan gliser i mi smo sutra bili spremni za novu akciju. Otišli smo u podijeljenim ekipama ponovo. S tim što su mladići krenuli ranije kako bi osjetili bolje grad.

Jedan od sudionika u pljački imao je negativan osjećaj o ishodu akcije.

- Čekao sam gospođe koje rade u draguljarnici i došla je jedna žena kao kupac. Naša lijepa prijateljica razgledavala je izloge. Gledao sam da ne ostavljam tragove, čak sam tražio slamčicu za piće.

Foto: Printscreen (Youtube/Prva Srpska TV)

- U tim trenucima razmišljam o svojoj obitelji, ne daj bože da strada od mene netko, pošto sam jedini naoružan, ali sam odlučio opak krenuti.

- Ona mi kaže vrati se, ne može, ja se vratim, pa opet može par koraka, ona opet kaže ne može, moraš se vratiti.

Čekanje najpovoljnijeg trenutka se odužilo. Nervoza vlada, grizem od nervoze slamčicu, a onda kreće glas - Može, i akcija počinje, gubi se kontakt.

- Staklo se razbilo u stotinu komada, nastao je totalni kaos, sve je trajalo 75 sekundi. Gledali smo da što prije završimo. Svi su vrištali.

Pink Pantheri su već bili i bijegu. Veliki broj kupača nije bio ni svjestan da pored njih prolazi banda jer su prethodno skočili u more s glisera nakon što su pobjegli s mjesta pljačke.

Ekipa se potom udaljila motorima. Usporedno s očevidom na plaži traje i istraga u Saint Tropezu....

Prema ranijim policijskim izveštajima, i ova ekipa je dio bande oko 200 članova - Srba, Hrvata, Crnogoraca, Bosanaca, od kojih su mnogi sa vojnim iskustvom, za kojima tragaju sve policije svijeta.

Na teret im se stavljaju pljačke nakita u vrijednosti većoj od 200 milijuna eura u 20-ak zemalja od 2003. godine.