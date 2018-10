Zrakoplov sa 188 ljudi pao je u more: U njemu bile i dvije bebe

Zrakoplov indonezijskoga Lion Aira sa 188 putnika i članova posade srušio se u ponedjeljak u more kod otoka Jave, nedugo nakon polijetanja iz glavnog grada Jakarte, priopćila je indonezijska agencija za traganje i spašavanje.

Boeing 737 nestao je s radara otprilike deset minuta nakon uzlijetanja, a novine Straits Times navode da je letio na liniji Jakarta - Palkanpinang na otoku Banka u Indoneziji.

Netom prije tragedije, piloti su zatražili dozvolu za povratak na aerodrom Sindu Rahayu. Kontrola leta to je dopustila, ali avion je ubrzo nakon toga nestao s radara.

LION AIR CRASH: Relatives of passengers on board #LionAir flight #JT610 gather at Depati Amir Airport in Pangkal Pinang, anxiously waiting for updates https://t.co/4jVWZli7ag pic.twitter.com/33DH2Wkdmd

Pretpostavlja se da je pao u području zapadne obale otoka Jave. Ostaci aviona kao i prtljage putnika već su pronađeni u moru.

Akcija traganja i spašavanja i dalje traje. Zasad se zna da su među putnicima bile i dvije bebe te najmanje jedno dijete, javio je BBC.

Lion Air najveća je privatna aviokompanija iz Indonezije koja operira na 126 aerodroma u Indoneziji, Singapuru, Vijetnamu, Maleziji i Saudijskoj Arabiji.

IN PICTURES: Debris and personal belongings of those on board #LionAir flight #JT610, which crashed on Monday morning after taking off from Jakarta (📷: BNPB Indonesia) https://t.co/4jVWZli7ag pic.twitter.com/uBVmVIP0wB