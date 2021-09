Drugim riječima, ako netko ima hrvatsko državljanstvo, ali ne i prebivalište odnosno boravište u Hrvatskoj, on neće biti popisan. Njega će registrirati popis države u kojoj živi, odgovara nam DZS. Ali, ako netko radi vani, na primjer u Irskoj, ali u Hrvatskoj ima prebivalište, ili je privremeno odjavio prebivalište, trebao bi biti popisan. U formularu popisa je više pitanja koja se tiču migracije. Tako ćemo dobiti djelomične podatke o iseljeništvu, znači samo za one koji imaju prebivalište ovdje, ili su ga privremeno otkazali. Svi koji iz Hrvatske odlaze na dulje od godine dana bi o tome trebali obavijestiti policiju, odnosno privremeno otkazati prebivalište, no pitanje je koliko to i čine.