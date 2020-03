Nakon potresa, stiže jak vjetar: Meteoalarm upozorava Zagreb

Krhotine se čiste s ulica potresenog Zagreba, građani su na oprezu dok vojska i službe odrađuju svoj posao, no treba naglasiti i novu moguću opasnost. U mnogim zgradama i kućama još nije utvrđena šteta te bi krhotine još mogle padati, a Meteoalarm je izdao 'žuto upozorenje' za zagrebačko područje te se očekuju udari vjetra od čega bi najjači mogao ići i preko 65 km/h.

- Povremeno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, osobito u sjevernim predjelima. najjači udar vjetra > 65 km/h. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom - poručuju iz Meteoalarma.

Što se tiče cijele Hrvatske, 'crveni' je alarm izdan za riječku regiju i Istru što bi značilo da se očekuje jaka i olujna bura s orkanskim udarima koji će jačati prema noći. Srednja brzina vjetra bit će 65-90 km/h dok će oni najjači udari vjetra ići od 120 do 180 km/h. Također, za cijeli jug hrvatske izdan je 'žuti alarm'.

Na kopnu će u ponedjeljak biti promjenljivo, popodne i pretežno oblačno, povremeno uz snijeg, češći na istoku zemlje i u Lici, javlja DHMZ.

Na sjevernom Jadranu može pasti malo kiše ili susnježice. Oborina će biti češća u drugom dijelu dana, u unutrašnjosti uz nastanak snježnog pokrivača. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka bura s olujnim, uglavnom podno Velebita i orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 0, na Jadranu od 2 do 6. Najviša dnevna između 0 i 5, na Jadranu od 6 do 10 °C.

