Nakon požara stigla i poplava: 'Bit će čudo ako nema mrtvih!'

Nakon stravičnih požara koji su prije nekoliko dana pogodili Grčku i odnijeli 82 života, glavni grad Atenu pogodila je nova katastrofalna nepogoda. Snažna oluja poplavila je predgrađa na sjeveru Atene, a voda je na pojedinim lokacijama dosegla visinu metra i pol, javlja Athens Voice.

Iako je trajala oko pola sata, kiša je bila nevjerojatno snažna. Poplavljeni su podrumi obiteljskih kuća, poslovnih zgrada i automobili, a materijalna šteta je ogromna.

MAJOR flooding in Marousi, NW part of the Athens metropolitan area, Greece right now! Report: Γιάννης Κρικρής pic.twitter.com/I6jyOvY9Ia https://t.co/Ea8J1Hcbk7 pic.twitter.com/FT5Fn9z1Ep

Lokalne vlasti pozvale su stanovnike Marousija, Vrilissie i Chalandre da ostanu u svojm domovima. Vatrogasna služba primila je oko 140 poziva upomoć, a vatrogasci imaju pune ruke posla s ljudima koji su ostali zaglavljeni u svojim automobilima.

- Bit će čudo ako ne bude mrtvih - napomenuo je u službenoj izjavi lokalni dužnosnik Giorgos Karameros.

Broader area of Athens, Greece minutes ago - torrential downpours and floods, right after the devastating fires.#ClimateChangeIsReal #WeDontHaveTime



Credit: Kostas Beach-snow via partners Cyclone of Rhodes Severe Weather Europe pic.twitter.com/ewUV1lnNjF