Nakon prijetnji Torcide zbog ploče Gešovskom iz Grada Splita kažu: 'Nećemo politizirati temu'

Komisija za imenovanje ulica i trgova u Splitu donijela je odluku o postavljanju spomen ploče Makedoncu Sašku Gešovskom pred zgradom Gradske uprave, odnosno Banovine. Riječ je o mladom ročniku JNA koji je služio vojsku u Splitu, a koji je ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima za vrijeme velikog prosvjeda 6. svibnja 1991. godine kada su ratne tenzije i stradavanja hrvatskih vojnika već ozbiljno ukazale na kritičnost situacije u Hrvatskoj.

Međutim, tada 19-godišnji Saško Gešovski bio je u Splitu spletom životnih okolnosti, a ispred zgrade Banovine u kojoj je u to vrijeme bila smještena Vojnopomorska oblast JNA Gešovski je poslan, ne shvaćajući kakvoj situaciji je izložen. O tome je svojedobno govorio i splitski dogradonačelnik Marin Mihanović, koji je u to doba bio potpredsjednik Skupštine općine Split, zapovjednik Stožera Civilne zaštite te član Kriznog stožera kazavši kako su ti vojnici bili prestrašeni događajima. Nakon što je o svemu obaviješten i predsjednik Franjo Tuđman, on ih je uputio da idu sastave izaslanstvo i hitno otputuju u Skopje u misiju dobre volje.

Split: 30. Sjednica Gradskog Vijeća odražana bez gradonačelnika Ivice Puljka | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Odluku o postavljanju ploče mladom Makedoncu još treba potvrditi splitsko Gradsko vijeće, no očekuje se da bi to moglo proteći bez problema s obzirom da Ivica Puljak ima sigurnu većinu.

No, u gradu pod Marjanom već se stvorila napetost oko postavljanja ploče, za koju je planirano da bude dvojezična, na latinici i ćirilici i na kojoj bi uz njegovo ime trebao stajati natpis: "Nesretno stradao 6. svibnja 1991. godine".

Prosvjednici protiv uvodenja novih covid mjera u Splitu | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Naime, oglasila se Torcida s priopćenjem u kojem stoji: "Gradonačelniče, dogradonačelniče i svi ostali klošari skriveni iza raznih vijeća, odbora i inicijativa, imamo poruku za vas! Nikada, ali baš nikada, nećemo vam dozvoliti da blatite i cipelarite hrvatske branitelje, njihove obitelji i sve druge Splićane i Hrvate ni da javni prostor koristite za pokušaje odvratnog skupljanja političkih bodova i to na način da obezvrjeđujete vrijednosti i žrtve Domovinskog rata postavljanjem spomenika ročnicima neprijateljske i zločinačke vojske. Takvim pokušajima, kao ni ćirilici, u Splitu nema mjesta! I, vjerujte nam na riječ, ovo vam može ostat samo na pokušaju!".



Čelnici Grada suzdržani su od komentara i javnog politiziranja ove teme. Rasprava i odluka su na Gradskom vijeću, kao mjerodavnom tijelu, navode iz Banovine.