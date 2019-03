Nakon propucavanja Čabraje: Policija je uhitila skupinu ljudi

Već mjesecima traju tajne mjere nadzora nad skupinom osumnjičenih za pokušaj ubojstva Joze Čabraje (28), iako je gotovo sigurno kako to neće biti jedino za što će biti prijavljeni uhićeni mladići. Dva dana nakon što je Čabraja propucan u večernjim satima ispred Hitne pomoći u Kaštel Sućurcu, djelatnici PNUSKOK-a su priveli skupinu osumnjičenih za organizirani kriminal. Među njima su stari znanci pravosuđa Duje P. te Robert Ž., dok je prema dostupnim informacijama Ante V. bio glavni “hitman” grupe, koji je bio plaćen za svoje “revolveraške” usluge. Dosta toga su u fini kriminalni mozaik složili istražitelji, no čini se kako će daljnja kriminalistička obrada u PNUSKOK-u rezultirati s još uhićenja.

Posljednjih mjeseci policija je nekoliko puta provodila racije, od onih u Kaštelima do (neuspjele istina) pomalo brutalne kontrole Tonija Čavke, sina izbornika hrvatske reprezentacije dizača utega Boška Čavke. Toni naime neobično sliči upravo na Antu V. koji je proglašen naoružan i opasan pa policajci nisu htjeli ništa prepustiti slučaju.

Između Čabraje i skupine postoji davno neprijateljstvo. Još i prije lipnja 2014. godine, kada je u Kaštelima ubijen 20-godišnji Marin Matijaš. Za ubojstvo se osuđen upravo Čabraja, na 13 godina zatvora, no tu je presudu ukinuo Vrhovni sud. Čabraja je pak proveo gotovo tri i pol godine u pritvoru te sad na slobodi čeka novo suđenje. Tada je u Kaštel Novom došlo do sukoba svije skupine mladića. Na jednoj strani je bio Čabraja, na drugoj Matijaš te upravo Duje P. Tijekom suđenja Duje P. je bio glavni očevidac – na automobil u kojem se nalazio Čabraja bacio je “macu”, veliki bat, dok je Čabraja zapucao iz vozila, a metak je pogodio Matijaša, koji se nalazio odmah pored Duje P.

Nedugo nakon zločina upućeni su bili uvjereni kako Čabraja, i kada izađe iz zatvora, neće imati mira u Kaštelima. Doista, koncem siječnja ove godine 28-godišnjak je već propucan. Tada u abdomen, a tvrdio kako se sam ozlijedio dok je čistio pištolj, zaboravivši metak u cijevi. Pištolj je bacio u more. Nevjerojatno, lakše je ozlijeđen, a jednake je sreće bio i nekidan, kada su ga pogodili u lopaticu. Ovaj put je priznao policiji da su u njega pucala dvojica maskiranih, s motora, dok je u automobilu čekao djevojku koja ga je SMS-om pozvala na tu lokaciju.

Iako iz PNUSKOK-a nema službenih informacija, čini se kako je serija pucnjava i ranjavanja na širem splitskom području proteklih mjeseci povezana. Naš izvori su nam potvrdili kako čak u Čabrajinom slučaju nije prvenstveno riječ o osveti za ubojstvo iz 2014. godine, već čisto “poslovni” obračun. U cijelu priču je, uz seriju manjih sukoba, uključen Ivan Giljanović (38), bivši boksač, nastavnik kineziologije te osuđivani kamatar. Iako je već gotovo godinu dana u bijegu od policije i pravosuđa, Gilju njegovi prijatelji i “poslovni” partneri redovito kontaktiraju. Pobjegao je nakon što je 1. svibnja u splitskom kafiću Clo po nogama izrešetao dojučerašnjeg prijatelja, suradnika, Marka Bekavca (28). No, kako Giljanovića ipak nema za vidjeti, krenula su propucavanja njegovih pajdaša. Tomislav I. (39) iz Zagreba je pogođen u koljeno kada je izašao iz teretane Guliver u Solinu, a nešto ranije je u potkoljenicu pogođen Ante P. (29). Njega su ranila dvojica na motociklu (!) na predjelu Širine u Solinu. Ante, iako nema kriminalni dosje, često se viđao u društvu Gilje prije njegovog bijega, a čak su i rodbinski povezani. Također, svjedoci te policajci na terenu povezuju Antu i Tomislava kao, u najmanju ruku, dobre poznanike. Što ih čini grupom s kojom se skupina koja je upravo “pala” htjela obračunati. Nije nebitno napomenuti kako je također u siječnju propucan Mercedes parkiran u dvorištu obiteljske kuće na Čiovu, u Okrugu Gornjem. Mercedes je registriran na suprugu Ivana Giljanovića...