'Nakon provale smo prvo počeli s istragom unutar naše kuće...'

Počinitelj je morao biti super majstor da bi to mogao počiniti. Nije bilo tragova na prozoru na drugom katu koji bi na to ukazivali pa smo odlučili prvo u 'kući' eliminirati sumnjivce, svjedočio je na suđenju bivšem policajcu Željku Dolačkom zamjenik ravnatelja policije Željko Prša.

On je 4. travnja 2016., nakon što je provaljeno u sef u središtu zagrebačke krim-policije u Heinzelovoj i ukradeno 2,7 milijuna kuna i dva kilograma zlata, imenovan voditeljom radne skupine koja je radila na tom slučaju. Na toj poziciji bio je svega dva dana nakon čega je imenovan na novu dužnost.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prema protokolu, svjedočio je Prša na Županijskom sudu u Zagrebu, angažirani su policajci izvan PU zagrebačke. Tijekom istrage vidjeli su da su šarke na kasi prepiljene, a vidjeli su i čestice plave boje. Stoga su obišli trgovačke centre da vide je li tko kupovao ručnu pilu za metal s plavim listom. Kad su im u Bauhausu u Buzinu rekli da su nedavno prodali takvu pilu, svjedočio je Prša, pregledali su snimke s video nadzora i vidjeli da je sličnu pilu kupio Željko Dolački u čiji je sef provaljeno.

- To nam je bila indicija da je on to napravio i da je provala fingirana , rekao je Prša. Na pitanje Dolačkog sjeća li se da je sa stola iz njegove sobe uzeo 12 kuverti sa zlatnim nakitom koji je oduzet Miri Čalušiću tijekom kriminalističke istrage, a koje su bile u provaljenom sefu, Prša je odgovorio da se ne sjeća no da mu se čini da je to kasnije pohranjeno u sef Zvonimira Petrovića. Prša je rekao i kako se, dok je on bio šef tima, nije vodio dnevnik odluka kriminalističkog istraživanja.