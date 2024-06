Nakon prženja - nevrijeme! Pali se narančasti alarm. Moguće su oluje, tuča... I dalje dosta vruće

Prvi ovogodišnji toplinski val, ponegdje će nažalost završiti uz grmljavinsko nevrijeme. Tijekom vikenda u naše krajeve dolazi svježiji i vlagom bogatiji zrak zbog čega će temperatura postupno biti u padu i značajno se povećava nestabilnost atmosfere, priopćili su iz DHMZ-a. Najveća vjerojatnost za izraženo grmljavinsko nevrijeme je u Slavoniji, Baranji i Srijemu, no značajna vjerojatnost također postoji i u središnjoj Hrvatskoj.

Foto: DHMZ

Izraženih pljuskova može biti već u petak prema večeri te u noći na subotu, a u drugom dijelu subote atmosfera će biti izuzetno nestabilna te je gotovo sigurno da će se lokalno razviti grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom (moguć je promjera zrna veći od 5 cm) te prolazno olujnim, moguće i orkanskim udarima vjetra. Poneki izraženiji pljusak praćen grmljavinom također je moguć u Gorskom kotaru i Lici te na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Izraženijih mjestimičnih pljuskova i grmljavine može biti i tijekom nedjelje, a nestabilno razdoblje nastavlja se i idući tjedan. Zbog svega navedenog za subotu je izdano narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme za osječku i zagrebačku regiju. Za iste regije je upaljen i narančasti alarm za visoke temperature. Za kninsku, riječku i splitsku regiju upaljen je narančasti alarm zbog visokih temperatura. Potrebno je naglasiti kako postoji mogućnost da se stupanj upozorenja podigne i na najvišu – crvenu razinu, upozoravaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Temperature su u petak navečer još uvijek bile nepodnošljivo visoke. U Splitu je oko ponoći temperatura i dalje prelazila 30 stupnjeva, ali olakšanje bi trebalo stići već danas.

Prognoza za subotu

U unutrašnjosti promjenljivo i nestabilno. Mjestimice će biti kiše te pljuskova i grmljavine. Ponegdje će biti i jače izraženog olujnog nevremena praćenog tučom i olujnim vjetrom, a moguće su bujične i urbane poplave, osobito na istoku. Na Jadranu sunčanije i stabilnije, no uz lokalno jači razvoj oblaka na sjeveru je moguć poneki pljusak. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, poslijepodne prolazno i jak. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na obali i otocima između 23 i 28 °C. Najviša dnevna većinom od 30 do 35, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, prognoza je DHMZ-a za subotu.

Od nedjelje nas očekuje još malo niža temperatura nego u subotu. Pritom promjenljiva naoblaka te mjestimice i kiša, a može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će sjeveroistočnjak, a na moru bura i sjeverozapadnjak, u utorak prema jugu jugo.

U utorak više oblaka i česta kiša te neverini kojih u nedjelju može biti na sjevernom Jadranu. Vrućina će i na Jadranu popustiti, prognozira meteorolog Krunoslav Mikec.