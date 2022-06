Nakon škola na meti bombaških prijetnji policijske postaje u BiH

Više policijskih postaja u Sarajevu u srijedu je dobilo upozorenja o postavljenim bombama a u porukama elektroničke pošte navdeno je kako je to čin koji je uslijedio zbog "antiruske politike" koja se vodi u Federaciji BiH.

Nakon što su protekle noći bombaške prijetnje poslane na adrese elektroničke pošte desetaka škola, uglavnom na području Republike Srpske, kasnije tijekom dana uzbuna je podignuta i u policijskim postajama u Sarajevu.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije potvrdili su kako provode temljite preglede zgrada u kojima su smještene policijske postaje.

Portal "Dnevnog avaza" objavio je presliku sadržaja prijeteće poruke poslane na ćirilici u kojoj je kao pošiljatelj navedena ruska služa državne sigurnosti FSB.

"Na ovaj korak su nas natjerale vlasti BiH svojom antiruskom politikom i nasrtajem na naš bratski srpski narod u Republici Srpskoj. NATO vam neće pomoći. Utječite na svoju vladu ako ne želite, kao u Ukrajini. S poštovanjem FSB!", stoji u poruci.

Zapovjednik sarajevske policije Nusret Selimović je prošlog tjedna nakon što su bombaške prijetnje upućene školama u tom gradu kazao kako se svi ovakvi slučajevi istražuju pod sumnjom na počinjenje kaznenog djela terorizma.

Sve dojave o podmetnutim bombama u BiH do sada su se pokazale lažnima no do sada nitko nije uhićen zbog tih lažnih prijetnji.

Najčitaniji članci