Nakon smrti svojih kćeri spasili organima živote čak 11 djece

Nema veće tuge nego izgubiti dijete. Eni Cvečić je preminula s 12, a Danijela Šarić imala je 16 godina.

- Imali smo goste i nakon večere Danijeli je pozlilo u kuhinji. Odjednom se počela grčiti, povraćala je, srušila se, a potom prestala i disati. Osoblje Hitne pomoći ju je oživljavalo gotovo jedan sat. Srce je uspjelo proraditi, ali ne i pluća. Odvezli su je u bolnicu. Danijela se nikad više nije probudila. Kad sam drugi dan smogao snage da otiđem do bolnice, liječnica mi je rekla da je Danijelin mozak mrtav i da je umrla moždanom smrću te me pitala bismo li donirali njezine organe. Pristao sam, rekao je s velikom tugom Danijelin tata Ivan iz Hrašćice kraj Varaždina. Njegova kći bila je potpuno zdrava pa je šok za cijelu obitelj bio nemjerljiv. Danijela je preminula u ožujku 2010. godine, no bol ni danas ne jenjava. Njezinim organima spašeno je pet života.

Eni Cvečić iz Rijeke s četiri godine dijagnosticiran je dijabetes tipa 1, autoimuna dječja bolest kojoj se ne zna uzrok. Bolest je to kad tijelo prepoznaje gušteraču kao strano tijelo te je uništi pa ona potpuno prestane proizvoditi inzulin. Eni se s bolešću dobro nosila sljedećih osam godina i živjela je kao zdrava djevojčica. No u listopadu 2015. situacija se promijenila.

- Šećer joj je skočio, bio je nemjerljiv i nije reagirao na inzulin bez obzira na sve što smo poduzimali. Hitno smo je odveli u Dječju bolnicu na Kantridu. Liječnici su uspjeli razinu šećera dovesti u normalu. Nažalost, 18 sati nakon dolaska u bolnicu, dok je bila pod nadzorom u Jedinici intenzivnog liječenja Klinike za pedijatriju, stanje se neobjašnjivo i naglo pogoršalo. Eni je pala u komu. Došlo je do edema mozga - pričaju roditelji sa suzama u očima. Djevojčicu su hitno operirali, no moždane reakcije više nije bilo.

- Borba za njezin život trajala je dvanaest dana. Stavili su je na respirator, rad srca potpomagali su lijekovi, bubrega dijaliza... Svi liječnici i medicinske sestre davali su sve od sebe, molili se, nadali se i plakali s nama. Kad više ništa nije davalo rezultate, dvanaest dana nakon prijama u bolnicu proglašena je moždana smrt. To su bili najbolniji trenuci u našim životima jer kako se netko uopće može oprostiti od vlastitog umirućeg djeteta - rekla je mama Sandi Cvečić.

Enini organi spasili su živote šestero djece u Europi. Srce je primio dječak (6) u Londonu, jetra su spasila jednogodišnjaka u Njemačkoj i još jedno dijete u Nizozemskoj, pluća je dobio dječak (11) u Beču, lijevi bubreg dječak (5) u Njemačkoj, a desni dijete (16) u Sloveniji.

