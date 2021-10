Andrej Plenković prije četiri godine legitimizirao je ustaštvo, zanemarujući stavove povjesničara, stručnjaka, pa čak i Ustavnog suda, a posljednjih nekoliko mjeseci dao je legitimitet antivakserima, ne obazirući se na stavove struke, znanstvenika, liječnika, pa čak ni članova Znanstvenog savjeta Vlade.

Danima se, pa i tjednima, vodi javna rasprava o Gordanu Laucu, članu Znanstvenog savjeta Vlade, koji izaziva kritike liječničkih udruga, znanstvene zajednice i samih ministara, zbog tvrdnji ako maske ne pomažu u suzbijanju pandemije, da virus nestaje, da cijepljenje zapravo ne štiti populaciju.

A ovih dana Lauc je na Facebooku poručio, navodno "sarkastično", kako se forsiraju nove doze cjepiva kako bi Pfizer mogao prodati više doza.

Prpošni Lauc

Plenković je u više navrata ustao u obranu Lauca ili je relatizivirao kritike na njegov račun. Nazvao ga je "prpošnim", poručio da ga neće izbaciti iz Znanstvenog savjeta "jer nije on SDP da izbacuje ljude", naglasio kako "svi stavovi koje iznose članovi Znanstvenog savjeta su njihovi osobni, stručni i profesionalni i ne obvezuju Vladu".

A ta ista Vlada ima sve više problema s obuzdavanjem pandemije, sa provedbom cijepljenja, s novim valom hospitaliziranih i umrlih.

I baš kao s pozdravom Za dom spremni, kada je Plenković progurao kovanicu o "dvostrukim konotacijama" i prkosio tvrdnjama znanstvenika, političara, intelektualaca, čak i sudaca, pa i koalicijskih partnera o tome da se radi o nedopustivom pozdravu koji ima samo jednu konotaciju, tako Plenković daje legitimitet antivakserskim tvrdnjama jednog člana Znanstvenog savjeta, nasuprot golemoj većini znanstvenika koji šalju potpuno suprotnu poruku.

I kao što je Plenković popustio pritisku uskog kruga povijesnih revizionista i filoustaša i odobrio korištenje pozdrava ZDS u posebnim prigodama, tako sada tolerira ispade antivaksera i antimaskera Gordana Lauca.

Antivakserska Vlada

"Kolega Lauc nije problem za javnost, on je Vladin antivakserski stručnjak i to je problem Vlade i premijera koji to treba riješiti", izjavio je jutros Ivan Đikić. "Na ovaj način javnost će se pitati zašto Vlada kalkulira, zašto dopušta da se govore kontradiktorne informacije na istom Znanstvenom savjetu i da se prezentira u javnost potpuno nekritično".

Premijer koji se inače teško nosi sa suprotstavljenim mišljenjima, mjesecima tolerira javno prkošenje proklamiranoj pandemijskoj politici Vlade, kao što je četiri godine tolerirao i ustaški pozdrav. Zbog čega?

Zašto premijer koji je ovoga ljeta optuživao "internet" da mu nije saveznik u provedbi cijepljenja, prihvaća da u njegovu Znanstvenom savjetu sjedi istaknuti pripadnik tog "interneta"?

Vlada je svojim Vijećem za suočavanje s poviješću dalo pokriće za legitimiranje ustaškog pozdrava u HOS-ovu znakovlju i u komemorativnim prilikama, koje god one bile, a sada se na isti način Laucu daje legitimitet kroz njegovo članstvo u Savjetu čije savjete bi Vlada trebala slijediti i prihvaćati.

A građani više ne znaju kome bi vjerovali.

Plenkijev oportunizam

Znanstvenici, liječnici, strukovne udruge, dobar dio medija i šira javnost sve glasnije upozoravaju na činjenicu da antivakserski stavovi ugrožavaju živote i otežavaju normalno funkcioniranje društva. Gordan Lauc promovirao se u glavnog antivaksera. Plenković ga, međutim, brani tepajući mu da je "propošan".

Posljedica te prpošnosti vidi se na svakodnevnim brojkama novozaraženih, hospitaliziranih, umrlih.

Zbog čega Plenković ima tako popustljiv stav? Zato što je politički oportunist.

Popustljivost prema ustaštvu, legitimiziranje pozdrava ZDS, a onda i uporno odbijanje zakonske zabrane ustaškog pozdrava i simbola, trebalo je ostaviti odškrinuta vrata Plenkovićevu HDZ-u prema glasovima najtvrđe proustaške desnice.

A držanje antivaksera u Znanstvenom vijeću otvara prostor prema onoj polovici populacije koja se još nije cijepila i koja slijedi teoretičare zavjere. Pa makar se time išlo direktno protiv proklamirane politike Vlade.

Politika ispred struke

Pritom Plenković ponavlja iste obrasce: ignorira struku, znanstvene argumente i civilizacijske dosege, gurajući politiku i političke dekrete u prvi plan. Većina je protiv ustaštva i ZDS, većina je protiv Lauca i antivaksera, ali Plenković svejedno daje isti prostor i isti kredibilitet objema stranama.

Zar je onda čudno što je Hrvatska među najgorim zemljama po procijepljenosti, po hospitalizaciji i smrtnosti od korone?

To je odraz funkcioniranja čitavog društva i rezultat ovakve Plenkovićeve vladavine. Koju bi neki i dalje "suhim zlatom platili".