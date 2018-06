Nakon što su ih odbili u Italiji, izbjeglice stigle u Španjolsku

Novi španjolski premijer Pedro Sanchez ponudio je izbjeglicama sigurnu luku u ponedjeljak i od onda su se u Valenciji užurbano pripremali za prihvat MV Aquariusa i još dva talijanska spasilačka broda s 629 izbjeglica i migranata, među kojima je bilo 100 djece i sedam trudnica. Zasad je stigao tek brod Dattilo, a druga dva očekuju se tijekom dana.

Foto: HEINO KALIS

- Svi su iscrpljeni i pod velikim stresom. Migranti su zbunjeni. Već su toliko puta prošli kraj kopna i pitali su se zašto se još nisu nigdje iskrcali. Raspoloženje nije dobro - rekao je Til Rummenhohl, potpredsjednik SOS Mediterranee, organizacije koja uz Liječnike bez granica upravlja MV Aquariusom, čiji se dolazak očekuje tijekom jutra s preostalih 106 putnika.

VIDEO: The first migrants from the Aquarius rescue boat pic.twitter.com/KGwoo6mJb1