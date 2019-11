Usvojili novi kalendar blagdana pa idu na odmor od tjedan dana

Sabor je glasovanjem o raspravljenim točkama dnevnog reda zaključio 14.sjednicu, koja je počela sredinom rujna.

- Nova sjednica će započeti 27. studenog u srijedu - objavio je na kraju glasovanja predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Nova sjednica Sabora počet će aktualcem na kojem će zastupnici imati priliku postavljati pitanja ministrima i premijeru Andreju Plenkoviću. Trajat će do 13. prosinca, a na dnevnom redu je 90 točaka dnevnog reda. U idućem tjednu Zagreb je domaćin kongresa Europske pučke stranke, no Predsjedništvo i Skupština EPP-a ipak neće biti u sabornici kao što je ranije planirano. I dok iz oporbe smatraju da je razlog za stanku upravo kongres EPP-a, predsjednik Sabora uzvraća:

- To je jedna obmana koju Most ponavlja i molim vas da ne nasjedate na to. Stanka uvijek postoji. Čudi me da me pitate za stanku kad već 30 godina Sabor tijekom jesenjeg zasjedanja ima dvije sjednice i dva puta ima aktualno prijepodne. Da sam produžio sjednicu onda bi se u oporbi bunili i rekli da sam to napravio zato da nemaju aktualno prijepodne. Ovo je jedna običaj koji je presuda od kad radi Sabori zato ovaj tjedan, koji je pred nama plenarne sjednice neće biti - kazao je Jandroković.

Napomenuo je da će nakon ove stanke Sabor raditi tri tjedna.

- Nema ništa sporno, ovo su pokušaji sada zastupnika Mosta, na dobro poznat način, da pokušaju manipulacijom pokazati da mi zbog EPP-a nemamo plenarne sjednice - kazao je predsjednik Sabora.

Sabor je prethodno usvojio proračun za 2020. godinu po kojemu će ukupni prihodi države u idućoj godini iznositi nešto preko 145 milijardi kuna, a rashodi nešto više od 147 milijardi kuna. Proračunom se planira rast BDP-a od 2,5 posto.

Novim Zakonom o blagdanima od iduće godine Dan državnosti ponovno će se slaviti 30. svibnja, a dobivamo i novi blagdan odnosno neradni dan 18. studenog kada ćemo se sjećat žrtava Domovinskog rata, Vukovara i Škabrnje. Novim kalendarom blagdana, broj neradnih dana ostaje i dalje 13 kao i do sada. Promijenjen je i kalendar spomendana koji su radni dani.

Među ostalim dosadašnji državni praznik Dan neovisnosti, 8. listopada postaje spomendan o to kao Dan Hrvatskog sabora. Spomendan postaje i 25. lipnja i tada ćemo obilježavati Dan neovisnosti.