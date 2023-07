Nakon vrućeg ponedjeljka stiže nova promjena vremena: Od utorka su moguće nove oluje

U Hrvatskoj će u ponedjeljak prevladavati sunčano, popodne sa sjeverozapada postupni porast naoblake, a u unutrašnjosti Istre ponegdje može pasti malo kiše. Krajem dana i u noći na utorak raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti, lokalno moguće i izraženije. Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji. Zapuhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar na kopnu, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26 °C. Najviša dnevna od 32 do 37 °C.

U središnjoj Hrvatskoj, ponedjeljak će biti sunčan, ali uz postupni porast naoblake tijekom poslijepodneva. Pogoršanje vremena će doći navečer i u noći na utorak. Lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se uglavnom na krajnjem sjeverozapadu, prognoza je meteorologinje Dunje Plačko-Vršnak.

Na sjevernom Jadranu i u Lici također će prevladavati sunčano vrijeme, a oblačnije će biti poslijepodne na zapadu. Krajem dana i u noći vjerojatniji su pljuskovi i grmljavina na sjevernom Jadranu s naglaskom na područje Istre. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo.

Pretežno sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće, biti će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjereno jugo, sredinom dana će more biti malo do umjereno valovito zbog jačanja juga. Najsunčanije će biti na jugu Hrvatske, uz umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 36 °C.

Utorak će na kopnenom području biti promjenjiv i nestabilan uz lokalne pljuskove i grmljavinu te jak vjetar, uz mogućnost tuče. Na Jadranu će biti pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji na sjevernom dijelu U srijedu i dalje nestabilno i svježije uz kišu te uz buru na Jadranu.

- Od ponedjeljka do srijede u središnjoj Europi s alpskim područjima, Italiji, sjevernom i središnjem dijelu Balkanskog poluotoka očekuje se višednevna oštra vremenska nepogoda. Očekuju se jake grmljavinske oluje, uključujući superćelije s vrlo velikom do golemom tučom, tornada, bujične poplave i razorni vjetrovi, upozorava Severe Weather.

- Izuzetno jaki vjetrovi mogli bi uzrokovati ozljede i veliku štetu na drveću u parkovima. Slično kao što smo vidjeli prošli tjedan - navodi poznati slovenski meteorolog Marko Korošec.