Naoružan, opasan i - gol: Ušao u restoran, ubio troje i zbrisao

Travis Reinking(29) iz Mortona u saveznoj državi Illinois ubio je troje ljudi, a četvero ranio. U restoran Waffle House u Nashvilleu ušao je potpuno gol. U rukama je imao jurišnu pušku AR-15 iz koje je zapucao na mušterije i zaposlenike.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0