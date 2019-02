Naoružani otmičar pokušao je oteti zrakoplov sa 148 putnika

Naoružani napadač pokušao je oteti zrakoplov Bangladesh Airlinesa koji je letio na relaciji iz glavnog grada Bangladeša Dhake u Dubai.

Nakon napada, Boeing 737 prisilno je sletio u međunarodnu zračnu luku Shah Amanat International Airport u gradu Chittagongu, javljaju svjetski mediji.

Na letu BG147 kojim je putovalo 148 putnika, napadač je navodno pokušao preuzeti kontrolu u kokpitu, a prema neslužbenim informacijama, jedan član posade je ubijen.

Bangladesh: Tense situation as police surround a plane at Chattogram airport after it was reported to be hijacked. The Dubai bound Biman plane is identified as flight BG147. pic.twitter.com/BtessHtKyZ