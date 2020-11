Napad na poštaricu u Zapruđu: 'Udarili su je u glavu, a dok je bježala, oni su joj se smijali'

Susjedi nam kažu da su trojica muškaraca iz čista mira u stubištu napala poštaricu. Jedan od njih ju je udario u zube. Puštena je iz bolnice, ali još uvijek trpi bolove

<p>U četvrtak ujutro napadnuta je poštarica u zagrebačkom Zapruđu. </p><p>Informaciju su nam potvrdili iz Hrvatske pošte, rekavši kako je nakon napada njihova zaposlenica primljena na hitnu pomoć te je puštena na kućnu njegu nakon liječničke obrade. Srećom, radi se o lakšim fizičkim ozljedama, a kolegica je trenutačno na bolovanju. Policija je došla na mjesto događaja, sačinila zapisnik i vrši daljnju istragu, javili su iz Pošte.</p><p>U privatnoj Facebook grupi, nekoliko susjeda je opisalo što se dogodilo oko 8 ujutro u Trumbićevoj ulici. </p><p>- Napadnuta je poštarica u stubištu dok je dostavljala poštu. Napao ju je jedan od tri muškarca, udario ju je u zube i ozlijedio je. Povod nije bila pljačka, ništa joj nisu uzeli. Druga dvojica su se za to vrijeme, dok je ona vrištala i pokušala pobjeći, smijala i oponašala njezine urlike. Imali su kapuljače i maske - napisali su u grupi. </p><p>Razgovarali smo sa susjedima iz Trumbićeve, koji su nam također potvrdili da se dogodio napad. </p><p>- To se dogodilo oko 8 i 10 ujutro. Uspjela je pobjeći od njih trojice, počela je vikati i zvoniti po vratima. Penjala se uz stepenice, a mi smo s njom sačekali dok nije došla Hitna i policija - kazala nam je jedna susjeda. </p><p>Druga kaže da je bila u kontaktu s nesretnom poštaricom nakon napada. </p><p>- Jučer je puštena iz bolnice. Od udaraca su joj pomaknuti zubi, boli je. Na tabletama je i jede na slamku - kaže susjeda. I ona nam je opisala slične detalje kao i ostali u grupi. </p><p>- Bile su tri muške osobe, a navodno je, to sam čula od rođakinje, u blizini bio parkiran automobil sa sisačkim registracijama. Napadači su nosili kapuljače i medicinske maske. Nema nikakvog razloga zašto su je napali, nisu joj ništa ukrali. Ona je u tom trenutku stavljala poštu u sandučić, a oni su izlazili iz stubišta. Rekla im je ‘Dobar dan’ i dobila udarac u glavu. Pretpostavljam da je imao nešto u ruci zbog jačine udarca. Ona je imala suzavac, ali nije se snašla u tom trenutku. Imala je pune ruke pošte. Počela je bježati i vikati, a ostala dvojica su se rugala i ponavljala njene vapaje i urlike - priča nam jedna od susjeda.</p><p>Kako kaže, poštarica ima i masnicu na leđima. Ne sjeća se kako ju je dobila. Susjeda nas obavještava da se u subotu namjeravaju fotografirati ispred Hrvatske pošte u Zapruđu u znak podrške napadnutoj poštarici, a i ostali članovi Facebook grupe su prokomentirali kako je napadnuta žena divna osoba. Javili smo se i zagrebačkoj policiji i zamolili ih za više informacija o napadu, ali do zaključenja ovog članka nije stigao odgovor.</p>