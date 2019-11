Napad najavio na Instagramu? U 16 sekundi ubio dva učenika

Tinejdžer čiji je rođendan bio u četvrtak došao je do svoje srednje škole u Južnoj Kaliforniji, izvadio pištolj iz ruksaka i upucao petero učenika i sebe u 16 sekundi, javlja CNN.

Dvije žrtve - djevojka (16) i dječak (14) umrli su od zadobivenih ozljeda u bolnici. Tri učenika iz srednje škole Saugus u gradiću Santa Clarita su ranjena i hospitalizirana.

Policija je privela osumnjičenika koji je također nastradao tijekom pucnjave i sada se nalazi u bolničkom pritvoru, u kritičnom stanju. Identificirala ga je kao Azijata koji je taj dan slavio 16. rođendan.

Kasnije se doznalo da je tinejdžer iskoristio svoj posljednji metak iz pištolja na sebe. Ime osumnjičenog je Nathaniel Berhow, rekla su dva izvora iz vlasti za CNN.

Foto: Hans Gutknecht Policija sad 'češlja' kroz ubojičine računa na društvenim mrežama kako bi potencijalno shvatili što je točno pošlo po krivu.

- Nastavit ćemo istragu kako bi shvatili gdje mu je bio okidač. Žalosno je to što i srednju školu Saugus moramo dodati na listu Columbine, Parkland, Sandy Hook, ali realnost je tu - moramo shvatiti kako se i zašto to nastavlja događati - izjavio je Alex Villanueva, šerif okruga Los Angeles.

Students led by officers single file out of Saugus High School as a shooting was reported at the campus in Santa Clarita, CA.



Multiple people are believed to be injured. https://t.co/s9aof2zGi9 pic.twitter.com/ltuDqBbbHk