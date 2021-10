Nakon što su dva mješanca u tipu staforda napala ženu i teško je ozlijedili u zagrebačkoj Dubravi, javila nam se i žena koja živi u Folnegovićevom naselju koja je prošlog tjedna proživjela isti horor. Nju i psa u šetnji napala je ženka američkog staforda koja je bila potpuno bez kontrole svoje vlasnice.

- Bilo je to oko 11 sati kad smo šetali prema psećem parku u Folnegovićevom naselju. Ono je smješteno nedaleko od dječjeg vrtića i pomoćnog nogometnog igrališta NK Zet. Na terenu je bila majka vlasnice s tom stafordicom i pričala je s nekom ženom. Pas im je bio bez povodca i brnjice - počela je priču napadnuta žena, čiji su podaci poznati redakciji. Njezin pas je bio na povodcu, nije lajao niti obraćao pozornost na drugu životinju.

- Stafordica je ležala te je u jednom trenutku samo krenula u napad. Ograda tog igrališta puna je rupa i za trenutak je bila kraj nas i počela gristi mog psa po nogama i repu. Digla sam ga u zrak, no napad nije prestajao. Micala sam stafordicu kako sam mogla i da nije bilo te druge žene u blizini, ne znam kako bi to završilo - kaže nam prestrašena žrtva. Majka vlasnice sama nije imala snage izboriti se sa životinjom. Stafordicu su uspjeli vezati, a ona je sa svojim krvavim psom krenula prema stanu. U jednom trenutku joj je pozlilo i nakon par minuta brzog hoda morala je stati.

Tijelo puno rupa

- Bilo mi je jako loše od šoka, tresla sam se i samo sam čučnula. Nisam ni znala da se stafordica otela s povodca i krenula za nama. Tad nas je ponovno napala i grizla bez kontrole - ispričala je žena za novi horor. Uspjela se nakon napada domoći sigurnosti te je s psom odmah otišla veterinaru. U nogama i repu doslovno je imala rupe od zubiju, no nasreću stafordica nije uspjela 'trgati' dijelove.

- Pas mi je završio na antibioticima i lijekovima za bolove. Svaki dan mora na prematanje. To je lakši dio zapravo, jer se moram sad suočavati s njegovim i svojim strahovima. Stafordica živi u blizini i jednostavno se bojim više šetati u blizini jer nije sigurno. Zato dovezem auto pred ulaz i odlazim u drugi dio grada - ispričala je žena. Sve je prijavila policiji.

- Prilikom postupanja je utvrđeno da je pas u vlasništvu 39-godišnjakinje koji tom prilikom nije bio pod nadzorom vlasnice, ugrizao psa u vlasništvu 44-godišnjakinje, dok je njezin pas uredno bio pod nadzorom to jest na povodcu. Po utvrđenom protiv 39-godišnjakinje je podnijet Obavezni prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz članka 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te će s navedenim događajem biti upoznat i Državni inspektorat, Veterinarska inspekcija - napisali su iz policije.

Isto su potvrdili i u Veterinarskom inspektoratu.

- Odmah po dojavi policijskih službenika o događaju iz Vašega upita veterinarska inspekcija Državnog inspektorata je izašla na teren. Inspekcijski postupak je u tijeku, a po okončanju nadzora odnosno nakon što se utvrde sve činjenica, izvijestit ćemo Vas o utvrđenim - javili su inspektori.

Potpisivat će peticiju

Kako doznajemo u Folnegovićevom naselju, ista stafordica napala je barem 10-ak pasa. Nije joj bitno radi li se o mužjacima ili ženkama, samo da su psi manji od nje. Tijekom 2021. nije bilo službenih prijava policiji, no doznali smo za najmanje dvije prijave prošlih godina koje su podnijeli vlasnici drugih pasa. Ostale su na prekršaju. Kako su nam rekli stanari Ulice Augusta Cilića, spremaju i peticiju kako bi vlasnica napokon stavila psa pod nadzor ili ako to ne može, da to umjesto nje napravi državni inspektorat.

- Taj pas živi na prvom katu i konstantno laje kroz prozor. Mi samo čekamo kad će skočiti na nekog. To što on radi nije pseća igra. Ako vlasnica ili sustav nešto ne naprave, to bi moglo potpuno eskalirati i bojimo se da će stradati ljudi - kažu nam stanari Cilićeve.