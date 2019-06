'Napada Divjak da vidi tko je uz njega i kako diše premijer'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić zaziva smjenu HNS-ove ministrice Blaženke Divjak dok mu HNS-ov potpredsjednik Vlade Predrag Štromar šalje inspekciju da pregleda sve mostove u Zagrebu.

No nemire u koaliciji politički analitičar Žarko Puhovski vidi kao ispipavanje ‘mišiće’ između Bandića i premijera Andreja Plenkovića.

- Bandić sve ovo radi jer ne zna ni na čemu je s Plenkovićem. Ali je i jedini koji je u pitanje doveo školsku reformu. Razlozi zbog koji se sukobljava po meni leže u njegovoj želji da ojača svoju poziciju u parlamenti - smatra politički analitičar Žarko Puhovski.

Dodaje kako Bandić nije siguran tko bi je doista uz njega od svih koji su se pridružili u klubu zastupnika njegove Strane rada i solidarnosti .

- Htio bi u pregrupiranju biti načisto i znati tko je uz Plenkovića, a tko uz njega. Vjerujem da će Plenković biti na strani ministrice - dodao je. Ujedno ističe kako su Plenkovića više nema snagu koji je imao prije izbora za EP.

- S obzirom na to da je Plenkoviću životno stalo do predsjedavanja Europskom unijom neće dozvoliti da mu to išta ugrozi - rekao je.