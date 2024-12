Napadač iz škole u Prečkom bio opsjednut noževima i sabljama. Kupio je mačetu od dva metra

Mladić (19) koji je ubio dijete od 7 godina te ranio učiteljicu i još troje djece u zagrebačkoj osnovnoj školi u Prečkom liječio se na psihijatriji. Kako smo doznali, bio je opsjednut noževima i oštricama.

- Ovaj nož je prilično tup - ostavio je komentar na jednoj internetskoj stranici koja prodaje noževe.

Kako piše RTL, kupio je mačetu dugu dva metra.

Kako nam je ispričala njegova majka, molila je doktore da ga ne puštaju jer on nije za van.

- Tata ga je to jutro odveo u dnevnu bolnicu. Bio je par puta na psihijatriji. Prije mjesec i pol dana je mene i majku zatočio u stanu, uzeo nam je mobitele, ključeve i ponovno završio na Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze i rezao se i sve. Doktor ga je hladnokrvno pustio van da mi brinemo o njemu. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dijete spasi. On je očito napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio. Ne znam zašto je to napravio on je u tu školu išao prije pet godina - ispričala nam je njegova majka.

'Bio je zastrašujuće miran kad je pričao o tome'

Policija je objavila kako mladića terete za teško ubojstvo i četiri pokušaja teškog ubojstva.

Kako smo doznali, zastrašujuće mirno je pričao o onome što je napravio, kad su ga dovezli na Sv. Duh pod pratnjom policije. Bio je svjestan svega.

- U očima mu se vidjela praznina, ali je znao što govori. Točno je opisao što si je napravio, ali nije spominjao djecu, no opisao je gdje je bio. Govorio je samo o svojim ozljedama. Normalno je i zastrašujuće smireno odgovarao na upite liječnika. Nije bio uplašen ili šokiran. Nas je šokiralo kako nakon tog pohoda može komunicirati bez ikakvih poteškoća i zamuckivanja - rekao nam je sugovornik.