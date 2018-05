Ubadao ljude nožem, čuli se pucnjevi, dvoje ljudi mrtvo?

Napadač je u subotu u Parizu nožem nasrnuo na ljude na ulici. Navodno je dvoje ljudi ubijeno, a osmero ljudi je ranjeno pišu strani mediji.

Mediji navode da je policija napadača ubila.

Svjedoci kažu i da su čuli dva pucnja.

One guy went down right in front of our hotel. Watched people running (not sure if from or after somebody). Heard shots shortly after #Paris #opera Rue Marsollier pic.twitter.com/qv9UfD4TAt — Carol Drummond (@uhitscarolEEna) May 12, 2018



- Policija je navodno pokušala svladati napadača elektrošokerom, ali navodno nisu uspjeli pa su ispalili dva hica - rekao je novinar Charles Pellegrin.

Footage of scene where at least one person was killed, multiple people injured in stabbing incident at Place de l’Opera in Paris.pic.twitter.com/ofj9B2ctD9 — Josh Caplan (@joshdcaplan) May 12, 2018



- Policija mi je rekla da je sve pod kontrolom. Brzo su stigla i vozila hitne.

- Bila sam u restoranu. Ljudi su počeli paničariti. Vidjela sam muškarca koji je ljude naganjao nožem. Vidjela sam krv i čula ljude kako viču - rekla je svjedokinja Fiona Zanetti.

Prema nekim medijima napadač je vikao "Allahu Akbar".