Napali brata Filipa Zavadlava! Taksist: Imao je oguljen dio lica

Stanislav Zavadlav, brat trostrukog ubojice Filipa Zavadlava, fizički je napadnut danas u Splitu. Iz splitske policije su za 24sata potvrdili da su stupili telefonski u kontakt sa Stanislavom i on im je rekao da je napadnut.

Međutim, odbija službeno razgovarati i nije zatražio liječničku pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip i brat tijekom uhićenja

'Barba, ja sam vam brat od onoga što je napravio onu tragediju'

Stanislav je upao u taksi kod splitskog City centra i zatražio pomoć od vozača. Rekao je, kaže svjedok, da je on brat od Filipa Zavadlava.

Taksist ga je zatim povezao dio puta i iskrcao na autobusnoj stanici, a on je onda navodno sjeo u autobus, kažu očevici.

Vozač busa navodno je htio pozvati Hitnu pomoć, ali Stanislav mu nije dopustio.

- Nisam znao šta bih, ušao je u auto. Nisam ga ja ni znao otprije. Ušao mi je u auto kod City centra i pitao može li do grada. Povezao sam ga, a on mi govori "Barba, ja sam vam brat od onoga što je napravio onu tragediju". Ja mu govorim što ti je, dođi sebi, a on mi kaže da su ga napali. Imao je tamne hlače, tamniju majicu, topericu, a u rukama je držao bijelu zimsku kapu.

- Imao je oguljen dio lica na desnoj strani glave, kao kad padneš s motora i ostane ti crveno. Ostavio sam ga na stanici na Pujankama jer sam iza sebe vidio da dolazi policija pod rotacijom. Pitao me koliko je dužan, a ja sam mu rekao ništa, dobro je. Kasnije sam nazvao policiju - rekao nam je taksist.

Filip Zavadlav čeka psihijatrijsko vještačenje

Trostruki ubojica iz Splita Filip Zavadlav (25) u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu čeka na psihijatrijsko vještačenje.

Osumnjičenik za trostruko ubojstvo nije bio u stanju iznijeti obranu na Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, proglašen je raspravno nesposobnim i poslan na psihijatrijski odjel zatvorske bolnice u Zagrebu.

Filip Zavadlav u subotu je u središtu Splita ubio trojicu mladića na motorima. Iz automatske puške Kalašnjikov ispalio je 36 metaka.

Propucao je i automobil u kojem su bili ljudi. Svoje žrtve je smaknuo jer su mu maltretirali brata zbog dugova, a prema svjedočenju majke, i njemu su prijetili zbog čega nije spavao i jeo.