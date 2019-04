Broj će samo rasti: U napadima na Šri Lanki ubijeno 156 ljudi

Posljednje informacije

U nizu eksplozija koje su na Uskrs pogodile Šri Lanku poginulo je najmanje 156 ljudi, doznaje AFP iz policijskih izvora, a očekuje se da će crne brojke dodatno rasti jer je nekoliko stotina ljudi ranjeno. Iz policije su izvijestili kako je među mrtvima i najmanje stranaca.

Kako javlja RT, velik broj ljudi okupio se ispred bolnice u Colombu zahtijevajući informacije o bližnjima koji su stradali u napadima.

#SriLankaBlasts : People gather outside #Colombo hospital demanding answers about their relatives READ MORE: https://t.co/EI9CUota0f pic.twitter.com/4K5ELEVxqe

Prema posljednjim informacijama 52 ljudi je ubijeno, a oko 300 je ranjenih u nizu eksplozija koje su u nedjelju potresle glavni grad Šri Lanke. Mete ovog napada bile su katoličke crkve i hoteli s pet zvjezdica u Colombu, rekla je policija, a prenosi agencija dpa.

Eksplozije su prijavljene na nekoliko lokacija u Colombu i izvan njega, prema policijskim podacima.

Foto: DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prvi podaci o broju žrtava odmah nakon eksplozije nisu se podudarali, pa je tako agencija France Presse javila da je 42 poginulih, dok je Reuters navodio da je najmanje 20 mrtvih i 280 ranjenih.

#SriLanka: A third explosion reported near the Kingsbury Hotel and Shangri-la Hotel in the city of Colombo. Several casualties reported. #lka pic.twitter.com/ZtUMy3Ozsg