Napali ih morski psi: Dijete je kritično, žena jedva preživjela

Ovog puta je morski pas napao dijete, najvjerojatnije 12-godišnju djevojčicu. Hitna pomoć zaprimila je dojavu o ozlijeđenom djetetu u četvrtak u blizini plaže Whitehaven Beach u vrijeme ručka. Djevojčica je pretrpjela strašnu ozljedu noge te je još uvijek u kritičnom stanju. Navodno se bori za život.

Ovaj napad je uslijedio manje od 24 sata nakon što je 46-godišnja turistkinja iz Tasmanije čudom preživjela ugriz ove morske nemani također na otočju Whitsunday Islands.

#RACQ #CQRescue now headed to Cid Harbour to retrieve another shark bite patient, 2nd in 24 hours. pic.twitter.com/S1iARjpswJ