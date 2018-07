Napali turiste: 'Imali smo Alahovo dopuštenje za ubijanje'

Džihadistička skupina Islamska država (IS) koja je preuzela odgovornost za ubojstvo četvero zapadnih turista u Tadžikistanu, objavila je u utorak videosnimku navodnih napadača koji su joj prisegnuli na vjernost, no tadžikistanske vlasti za napad optužuju oporbenu Stranku islamskog preporoda.

Sedmero stranih turista koji su biciklima pošli u vožnju glasovitom Pamirskom cestom pokosio je u nedjelju automobil iz kojeg su izašle naoružane osobe i napale ih u okolici Dangare, 150 km južno od prijestolnice Dušanbea.

Dvoje Amerikanaca, Švicarac i Nizozemac su ubijeni, a Švicarac i Nizozemac su ranjeni. Francuski turist je prošao neozlijeđen.

