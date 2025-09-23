Obavijesti

News

UŽAS U LÜBECKU

Napao ženu na ulici i silovao je: Njemačka policija traga za ovim muškarcem. Našli mu i papuču?

Piše Antonela Šaponja,
Napao ženu na ulici i silovao je: Njemačka policija traga za ovim muškarcem. Našli mu i papuču?
Foto: REUTERS/Heiko Becker/Polizei

Napadač je iznenada prišao ženi, napao je i silovao. Traženi muškarac trebao bi biti visok oko 1.70 metara i stariji od 30 godina. Na mjestu napada pronašli su i jednu Adidasovu papuču

Policija u Lübecku traga za muškarcem koji je, prema navodima, silovao 20-godišnju ženu u noći između 11. i 12. kolovoza 2025. godine u naselju Grömitz, u okrugu Ostholstein, javlja Blid.

Prema izvještaju policije, žrtva je napadnuta oko 1 sat ujutro u ulici Haffkamp. Napadač je iznenada prišao ženi, napao je i silovao. Iako se žrtva snažno opirala, napadač je pobjegao s mjesta događaja.

Foto: Polizei

Na mjestu napada pronađena je jedna Adidasova papuča, koja bi mogla pripadati napadaču. Također, postoje indicije da je napadač bio na biciklu tijekom napada.

Foto: Polizei

Policija je izradila fantomski prikaz napadača i poziva sve koji prepoznaju osobu na slici ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi da se jave. Traženi muškarac trebao bi biti visok oko 1.70 metara i stariji od 30 godina.

Istraga je u tijeku, a policija nastavlja s prikupljanjem informacija i tragova kako bi identificirala i privela odgovornu osobu.

