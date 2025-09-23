Napadač je iznenada prišao ženi, napao je i silovao. Traženi muškarac trebao bi biti visok oko 1.70 metara i stariji od 30 godina. Na mjestu napada pronašli su i jednu Adidasovu papuču
Napao ženu na ulici i silovao je: Njemačka policija traga za ovim muškarcem. Našli mu i papuču?
Policija u Lübecku traga za muškarcem koji je, prema navodima, silovao 20-godišnju ženu u noći između 11. i 12. kolovoza 2025. godine u naselju Grömitz, u okrugu Ostholstein, javlja Blid.
Prema izvještaju policije, žrtva je napadnuta oko 1 sat ujutro u ulici Haffkamp. Napadač je iznenada prišao ženi, napao je i silovao. Iako se žrtva snažno opirala, napadač je pobjegao s mjesta događaja.
Na mjestu napada pronađena je jedna Adidasova papuča, koja bi mogla pripadati napadaču. Također, postoje indicije da je napadač bio na biciklu tijekom napada.
Policija je izradila fantomski prikaz napadača i poziva sve koji prepoznaju osobu na slici ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi da se jave. Traženi muškarac trebao bi biti visok oko 1.70 metara i stariji od 30 godina.
Istraga je u tijeku, a policija nastavlja s prikupljanjem informacija i tragova kako bi identificirala i privela odgovornu osobu.
