Napravi svoj omiljeni sendvič i osvoji Piko nagrade

Na Zagrebačkom velesajmu počeo je Growing up, sajam radosti bez granica za djecu i roditelje. Tijekom trodnevnog programa, roditelji, djeca, bake, djedovi će uz zabavu, ples i pjesmu moći posjetiti brojne edukativne, sportske, kreativne i gastro aktivnosti. A u sklopu Growing upa, u subotu, 15. rujna, u 10 sati, počinje Piknik za školarce, manifestacija koja svake godine okuplja učenike i njihove roditelje, učitelje, profesore i ostale posjetitelje s ciljem proslave početka još jedne školske godine.

Foto: Piknik za školarce Bit će tu svega za sve one koji žele kvalitetno provesti zajedničko vrijeme - od robotike i brojnih sportskih aktivnosti, do Joomboos meetupa, gastro radionica te predstave Zdravoljupci. Miljenici djece - Zdravoljupci - družit će se s mališanima, ali i s najpoznatijim youtuberima s Joomboosa. Two Crazy Beauties, Fran i Borna i Nika Pavičić i LayZ smislili su različite izazove u koje je školarci mogu uključiti.

Piko u suradnji s chefom Markom Dravincem i Ugostiteljsko turističkim učilištem organizira natjecanje u izradi omiljenog sendviča. Pozivaju se sva djeca na sudjelovanje u kulinarskom showu u kojem će raditi svoj omiljeni sendvič. Čak 24 mališana osvojit će Piko nagrade. U prvom istraživanju zadovoljstva majki proizvodima i uslugama na hrvatskom tržištu, mame su odabrale PIKO. Jer upravo je Piko savršen obrok za svako doba dana, idealan za djecu i mlade koji su stalno u pokretu.

Foto: PIK Za mališane koji na Piknik za školarce dođu u Disneyevim kostima kao princeze i kraljevići, Jana priprema nagrade, a moći će sudjelovati i u Janinom pikniku za princeze. Djeca mogu doći i u nekom od elemenata Disneyevih kostima.

Plus! Sudjelujemo u velikoj akciji "Torbake za đake" gdje prikupljamo torbe za učenike, ponajviše prvašiće, koji su ovu školsku i nastavnu godinu započeli bez osnovnog školskog pribora. Svi koji žele podržati ovu akciju mogu poslati novu ili korištenu školsku torbu mogu je donijeti u subotu na Piknik za školarce ili poslati poštom na adresu: POU KORAK PO KORAK, ILICA 73, 10000 ZAGREB.

